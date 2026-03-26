Noelia será la persona más joven en recibir la eutanasia en España y la sexta paciente psiquiátrica catalana que accederá a la muerte digna

Noelia Castillo Ramos, barcelonesa de 25 años, será la persona más joven de España en recibir la eutanasia. Y la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña en acceder a la muerte digna. A Noelia se le practicará la eutanasia este jueves 26 de marzo, como ella ha desvelado en una entrevista emitida en 'Antena 3', la única –y última– que ha concedido.

Noelia ha permanecido ingresada, en los últimos meses, en un centro sociosanitario de Garraf, aunque días atrás se desplazó a casa de su abuela para grabar la entrevista. El centro, donde recibirá la muerte digna, está completamente blindado para evitar que entren periodistas, después del impacto mediático que ha tenido y está teniendo este caso.

Una jueza de Barcelona rechazó el último intento de Abogados Cristianos de paralizar la eutanasia de Noelia

El padre de Noelia, representado por el colectivo Abogados Cristianos, ha agotado todas las vías legales en España para paralizar la muerte digna de Noelia. Semanas atrás, acudió a Europa, pero el Tribunal de Estrasburgo no ha aceptado aplicar medidas cautelares hasta que resuelva el fondo de la cuestión. Este miércoles, los abogados del padre, en un último intento de paralizar la eutanasia tras 20 meses de batalla legal, ha pedido a una jueza de Barcelona que obligue a Noelia a un tratamiento psiquiátrico antes de acceder a la prestación. La magistrada ha denegado su petición al no ser el órgano competente.

Dret a Morir Dignament (DMD) cree que el 'caso Noelia' ha destapado las "grietas" de la ley de regulación de la eutanasia (LORE). Por este motivo, reclama una "modificación administrativa" de la normativa con el objetivo de que este tipo casos se traten con la "máxima celeridad" y se resuelvan "en un máximo de 20 días".

Un caso incómodo y "complejo"

Noelia representa un caso incómodo por dos motivos. El primero, su juventud. El segundo, que se trata de una paciente del ámbito de la salud mental. Solo el 1,38% de las eutanasias aprobadas en Cataluña corresponden a enfermos psiquiátricos, según cifras de Dret a Morir Dignament. Desde 2021, año en que se aprobó la ley de regulación de la eutanasia (LORE) –que incluye el sufrimiento psíquico provocado por las enfermedades mentales–, solo se practicaron, en territorio catalán, cinco eutanasias a enfermos psiquiátricos. Noelia será el sexto caso.

Según Dret a Morir Dignament (DMD), no existe información de la proporción de eutanasias por enfermedad mental en España, ya que están recogidas bajo el epígrafe de "otras enfermedades" y no aparecen desglosadas en el informe del Ministerio de Sanidad de 2024.

La consellera Olga Pané ha lamentado que, como consecuencia de un sistema judicial que busca ser "garantista", se haya "alargado el sufrimiento" de Noelia

La joven creció en centros de acogida desde los 13 años. Presentó problemas mentales, como un trastorno límite de personalidad desde muy pronto. En octubre de 2022, sufrió una agresión sexual múltiple e intentó suicidarse. Como consecuencia, se quedó parapléjica. No puede moverse de cintura para abajo y sufre fuertes dolores neuropáticos e incontinencia.

En 2024, Noelia solicitó la eutanasia, prestación que la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) le concedió por unanimidad, pero que se paralizó por los recursos judiciales presentados por el padre. Este miércoles, la consellera de Salut de Catalunya, Olga Pané, ha lamentado que, como consecuencia de un sistema judicial que busca ser "garantista", se haya "alargado el sufrimiento" de la joven.

"Noelia es una joven que lleva dos años diciendo que quiere acabar con su sufrimiento. Esto garantiza plenamente su decisión", defiende, por su parte, Cristina Vallès, presidenta de Dret a Morir Dignament (DMD), quien valora "positivamente" la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Vallès reconoce la "complejidad" del caso debido a la corta edad de Noelia. "Nosotros vemos una persona joven con mucha vida por delante. Y hay mucha vida, pero también mucho sufrimiento. Es la propia persona quien debe decidir hasta dónde quiere alargar su sufrimiento", opina.

Tratamiento psiquiátrico

Vallès recuerda que Noelia ha estado ingresada en el Institut Guttmann, donde recibió durante un tiempo rehabilitación para su lesión medular. "Allí, además, ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico para mejorar su vida y la aceptación de su problema", explica Vallès.

"Nosotros vemos una persona joven con mucha vida por delante. Y hay mucha vida, pero también mucho sufrimiento. Es la propia persona quien debe decidir hasta dónde alargarlo" Cristina Vallès — Dret a Morir Dignament

"Hay gente que sencillamente no quiere vivir porque tiene demasiado sufrimiento. A veces nos es mucho más fácil aceptar una enfermedad terminal. Pero esta chica también tiene dolores neuropáticos que no le puede quitar ni la sedación". Vallès recuerda que una depresión crónica también puede durar 20 años o más. "¿Hasta dónde hemos de sufrir para que quede demostrado que hay un sufrimiento?", reflexiona.

Noelia, que arrastra un "sufrimiento psíquico y físico importantísimo", se convertirá en la persona más joven de Catalunya y España en recibir la eutanasia, según confirma DMD, entidad que recuerda que la chica "ha tenido dos y años y medio para decir que 'no'". Y no lo ha hecho. Dret a Morir Dignament expresa su preocupación por el hecho de que este caso ha mostrado las "grietas" de la ley.

"Abogados Cristianos no ha ido contra Noelia, sino contra la resolución de la comisión de la eutanasia. Por eso ahora la Generalitat pide que, en estos casos, no pueda haber un tercero que pueda paralizar la petición de un paciente", explica Vallès. La entidad pide una "modificación administrativa" de la normativa para que casos como este se traten con la "máxima celeridad" y se resuelvan "en un máximo de 20 días".

Protocolos

Por su parte, Abogados Cristianos considera que el caso de Noelia demuestra "un vacío legal gravísimo". Según ellos –aunque cabe decir que Noelia sí ha recibido tratamiento psicológico y psiquiátrico–, "se ofrece el suicidio sin haber intentado curar”, ya que no existen, continúan, "protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia". El colectivo mantiene que en el caso de la joven "no se puede hablar de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permite una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda, lo que puede suponer un peligroso precedente".

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La fundación de juristas también ha anunciado que impulsarán cambios legales para exigir protocolos obligatorios previos en salud mental que incluyan tratamiento psicológico, evaluación psiquiátrica independiente y un intento real de recuperación.