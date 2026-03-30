Cuándo es el lanzamiento de Artemis II a la Luna: día, hora y dónde ver el despegue de esta histórica misión espacial de la NASA

A la tercera va la vencida. O eso esperamos. La NASA ultima los preparativos para el despegue de Artemis II, la primera misión tripulada que llevará a humanos hacia la Luna tras más de 54 años de ausencia. El proyecto, que tiene previsto despegar esta misma semana, aspira a abandonar el planeta Tierra, viajar hacia la Luna, realizar varias órbitas alrededor del satélite terrestre y volver a hacia su planeta madre. Según explican sus impulsores, aunque esta misión en sí no tiene previsto aterrizar, su éxito será clave para poner a prueba todas las tecnologías del programa y garantizar que otras misiones sí puedan posarse sobre el suelo lunar. Y todo ello, con un poco de suerte, lo veremos en los próximos días.

La próxima ventana de lanzamiento disponible para el despegue de Artemis se abrirá el miércoles 1 de abril. Las primeras estimaciones apuntan a que, por pronto, el cohete prenderá sus motores a las 6.24 de la tarde en Florida (el equivalente a nuestras 0.24 de la noche de miércoles a jueves en España). Aunque el 'timing' definitivo dependerá de cómo avancen los preparativos técnicos de la misión. En caso de que no se consiga dejarlo todo a punto para esta jornada también se contemplan oportunidades de lanzamiento para los días 2, 3, 6 y 30 de abril. En caso de fallar estas, Artemis tendrá que volver a los boxes y esperar a que la Tierra y la Luna vuelvan a situarse a una distancia óptima para un viaje de estas características.

La NASA ha preparado una programación espacial para seguir el despegue de esta misión. Entre el viernes y el domingo, se espera la comparecencia de los astronautas y varias ruedas de prensa para informar sobre el estado de los preparativos para el lanzamiento. A partir del lunes se celebrarán reuniones diarias para actualizar el avance de la operativa técnica. El miércoles, día 1 de abril, se activará una programación en directo para seguir la carga de combustible del cohete, las comprobaciones técnicas y todos los preparativos esenciales previas al lanzamiento de esta colosal misión hacia la Luna.

La agencia espacial estadounidense ya ha anunciado varias retrasmisiones en directo para seguir el evento. Una a través de su canal oficial de Youtube y otra en su cuenta dedicada a contenidos en español. En ambos casos, la entidad afirma que invitará a especialistas de la misión para comentar en tiempo real tanto los preparativos del despegue como todas las expectativas de cara a este proyecto histórico. En España, el divulgador científico Josep Calatayud, conocido por su canal "Control de Misión", prepara un especial informativo desde Cabo Cañaveral con la participación del periodista Jesús Calleja, el astronauta español Pablo Álvarez y el ingeniero Carlos García Galán, recientmente escogido para liderar el despliegue de la primera base en suelo lunar.