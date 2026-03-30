Tiempo en Semana Santa: los modelos apuntan ahora a días de estabilidad y buen tiempo, con viento y lluvias acotadas solo a algunas zonas

Hace días que los meteorólogos vigilan de cerca los modelos que indican cómo podría ser el tiempo en Semana Santa y, tras días de mucha incertidumbre y hipótesis difusas, el panorama empieza a aclararse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de una semana con tiempo estable en la mayor parte de España y con vientos y precipitaciones acotadas a solo algunas áreas del territorio como, por ejemplo, el extremo norte peninsular, el área del Cantábrico, los Pirineos, el entorno del Alto Ebro y, durante algunas jornadas, puede que también en el archipiélago balear. En estas zonas se esperan chubascos de carácter débil durante algunos días. Por lo demás, todo apunta a que los cielos mantendrán la calma.

El lunes arranca con tiempo estable en la mayor parte del país. En el nordeste peninsular y en Baleares, la semana comienza también con fuertes vientos y temporal marítimo. En el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro se esperan nevadas en cotas de unos 1.300 a 1.500 metros. En Baleares no se descarta algún chubasco aislado, aunque es poco probable. En el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos en la mitad norte y cielos más despejados en el sur. Las temperaturas empezarán a subir tras el desplazamiento de la masa de aire polar que este fin de semana hizo bajar las temperaturas y, según apuntan los modelos, durante esta jornada podrían alcanzarse valores cercanos a los 22 grados en ciudades del sur y este peninsular.

Todo apunta a que el martes y el jueves continuará con un patrón muy similar, destacando de nuevo el viento fuerte en el nordeste y Baleares, donde el estado del mar será muy adverso y el oleaje puede superar los seis metros en algunas zonas. También persistirán las lluvias débiles en el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro, con nevadas en cotas algo más bajas en el Pirineo y entre 1.200 y 1.600 metros en el resto de montañas del norte. En Baleares aumentará ligeramente la probabilidad de chubascos, sobre todo en Mallorca y Menorca, y algunos modelos apuntan a probabilidad de lluvias en otras zonas del Mediterráneo como en el este de Cataluña. En Canarias, la calima se extenderá a prácticamente todo el archipiélago, reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire. Las temperaturas seguirán subiendo, especialmente las mínimas, y las heladas quedan ya restringidas a zonas de montaña, mientras que en amplias zonas del sur y este se superarán los 20 o incluso 25 grados.

A partir del Viernes Santo y durante el fin de semana de Pasqua, el tiempo será aún más estable en casi todo el país. Las lluvias en el extremo norte irán disminuyendo progresivamente hasta ser poco significativas, mientras que en el resto no se esperan precipitaciones. Las temperaturas seguirán en ascenso y podrían alcanzar valores claramente altos para la época, especialmente en el sur peninsular, donde no se descarta llegar a los 28 o 30 grados. En Canarias, ya sin calima, predominarán los cielos despejados y temperaturas en aumento. En conjunto, el final de la semana estará marcado por un ambiente estable, seco y cada vez más cálido, con sensación casi veraniega en algunas zonas.