Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad

Ya estamos en plena Semana Santa y, tras la multitudinaria Operación Salida del pasado viernes, que dejó retenciones en las principales ciudades del país, se espera que de cara al Jueves Santo se produzcan nuevos desplazamientos a zonas de costa y a los Pirineos en Aragón.

Eso sí, viajar en coche está saliendo más caro que otros años debido al precio de la gasolina. El precio medio del litro de gasóleo es un 25,48% más caro que el año pasado en la Península de cara a este arranque de la operación de Semana Santa, en la que se prevén un total de más de 17 millones de desplazamientos hasta el próximo 6 de abril.

Según datos de Facua-Consumidores en Acción, este viernes el precio medio del litro de gasóleo A era de 1,773 euros -1,282 euros antes de aplicarle el impuesto sobre hidrocarburos y el IVA-, frente a los 1,413 euros -0,789 euros antes de impuestos- del Viernes de Dolores de 2025 (11 de abril). En el caso del precio de este combustible antes de impuestos la diferencia de un año a otro es del 62,5%.

Subida del precio de la gasolina

En el caso de la gasolina 95, las gasolineras de la Península la venden a 1,563 euros de media (1,062 antes de impuestos), frente a los 1,499 euros (0,766 antes de impuestos) del 11 de abril del año pasado, con una diferencia así del 4,27% y del 38,6% antes de impuestos. De esta manera, llenar un depósito medio de un vehículo de 55 litros de diésel tiene actualmente un coste de unos 97,5 euros, casi 20 euros más que los 77,71 euros a que ascendía en 2025. En el caso de la gasolina, el llenado del depósito se sitúa ahora en los 87,61 euros, casi cinco euros más que los 82,44 euros del año pasado.

Por ello, si vas a realizar un viaje en carretera debes planificar bien el recorrido si no quieres tener que echar gasolina más veces de la que esperas. Recuerda que también debe llevar en la guantera la baliza v-16, el dispositivo de señalización en caso de avería en carretera que la Dirección General de Tráfico (DGT) insiste y recuerda que es obligatorio.

Una persona encendiendo la baliza V16 / EL PERIÓDICO

Qué es el indicativo V-25

Y, mucho ojo si vas a ir de vacaciones a una de las principales ciudades del país, ya que desde el 1 de enero muchas de ellas cuentan con la Zona de Bajas Emisoones (ZBE), el área urbana delimitada donde se restringe el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Basadas en el distintivo ambiental de la DGT, estas zonas buscan reducir emisiones y ruido.

Para poder acceder a estas zonas en las localidades que cuenta con ella, se necesita el indicativo V-25 o, lo que es lo mismo, la etiqueta medioambiental:

La etiqueta 0 es la más ventajosa y los que vehículos que la llevan disfrutan de acceso ilimitado a las ZBE, así como descuentos en aparcamientos regulados y peajes.

es la más ventajosa y los que vehículos que la llevan disfrutan de acceso ilimitado a las ZBE, así como descuentos en aparcamientos regulados y peajes. La ECO , por su parte, tiene ventajas de circulación y estacionamiento, aunque algo más limitadas que las de los vehículos Cero emisiones.

, por su parte, tiene ventajas de circulación y estacionamiento, aunque algo más limitadas que las de los vehículos Cero emisiones. Los vehículos con etiqueta C pueden circular sin restricciones generales, aunque podrían verse afectados en episodios de alta contaminación

pueden circular sin restricciones generales, aunque podrían verse afectados en episodios de alta contaminación Mientras, aquellos que tiene la etiqueta B tienen mayores emisiones y, por tanto, serán los primeros en tener restricciones de acceso o circulación dentro de la ZBE.

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Vehículo con la etiqueta medioambiental C. / EL PERIÓDICO

Debes saber que las multas por acceder indebidamente a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en 2026 son consideradas infracciones graves, con un importe general de 200 euros (100 con pronto pago).