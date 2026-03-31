El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio para dar respuesta a uno de los grandes retos en salud pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano colegiado de carácter interministerial adscrito al Ministerio de Sanidad, a través del Comisionado de Salud Mental. Su objetivo, avanzar en una respuesta integral ante uno de los principales retos de salud pública.

La creación del Observatorio se enmarca en los compromisos recogidos en el Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, que por primera vez cuenta con financiación específica (17,83 millones de euros) y un conjunto estructurado de actuaciones. "Este nuevo organismo permitirá consolidar y dar coherencia al conjunto de proyectos impulsados en este ámbito, así como optimizar el uso de los recursos disponibles", señala Sanidad.

En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, el suicidio se consolidó como la segunda causa de muerte externa, con un total de 3.953 fallecimientos (2.902 hombres y 1.051 mujeres). A nivel mundial, la OMS reporta que más de 700.000 personas fallecen anualmente por esta causa, siendo la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

Mejorar la coordinación

El Observatorio nace con el objetivo de mejorar facilitar la toma de decisiones en políticas públicas. Entre sus funciones estarán reforzar la coordinación e interlocución entre los distintos ministerios y organismos implicados; centralizar y analizar información procedente de ámbitos como el sanitario, educativo, social, judicial, penitenciario, laboral o digital o elaborar estudios que permitan mejorar el conocimiento sobre el fenómeno del suicidio.

Además, promover la investigación y avanzar en un sistema de vigilancia epidemiológica que incorpore indicadores homogéneos o apoyar el desarrollo y seguimiento del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027.

Varios ministerios

El Observatorio contará con la participación de distintos departamentos ministeriales, entre ellos Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Trabajo y Economía Social; Vivienda y Agenda Urbana; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Igualdad; Transformación Digital y Función Pública; Juventud e Infancia; además del Instituto Nacional de Estadística; el Instituto de Salud Carlos III; el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO); el Instituto de las Mujeres; el Instituto de Ciberseguridad de España; y RENFE.

La creación del Observatorio, dice Sanidad, se suma al despliegue progresivo del 'Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027', actualmente en fase de implementación y contempla, entre otras medidas, la adaptación y refuerzo de los servicios de urgencias en salud mental.

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Entre las principales líneas de actuación destacan la formación de agentes clave para la intervención temprana, el impulso de programas comunitarios y el desarrollo de estrategias de posvención dirigidas a familiares y entornos afectados. Estas medidas se complementan con la financiación específica del Plan y se integran con las actuaciones del Plan de acción de salud mental 2025-2027, al que se han destinado 39 millones de euros para mejorar la calidad, accesibilidad y capacidad de respuesta del sistema.