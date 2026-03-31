Recuerdan a los cinco fallecidos en el accidente de la mina de Cerredo un año después, exigiendo justicia

Justicia. Esa fue la palabra más repetida esta mañana en Villablino (León), donde tuvo lugar un acto en memoria de los cinco fallecidos en el accidente de la mina de Cerredo, cuando se cumple un año del grave suceso.

El Ayuntamiento de esta localidad organizó un breve y emotivo homenaje, que contó con la asistencia de los familiares de todos los fallecidos y que se celebró en el Parque del Minero, junto al Consistorio. Acudieron más de 400 personas, que mostraron su solidaridad con las víctimas.

El homenaje consistió en una ofrenda floral mediante coronas que portaron los familiares de los mineros, que no intervinieron en el acto. En el mismo solo tomó la palabra Pilar Carrasco, concejala de Asuntos Sociales de Villablino (PSOE). "La ausencia de los mineros es una herida abierta. Nuestro pensamiento está con los heridos y este acto es de exigencia de justicia. Pedimos justicia, porque las familias merecen la verdad. La dignidad de los mineros es irrenunciable", indicó.

Tras sus palabras, y delante de los familiares, que, emocionados, portaban las coronas, se guardó un minuto de silencio. El Coro Santa Bárbara interpretó la canción de los mineros, adecuada para la ocasión, ante la emoción de los presentes.

"Lo echo mucho de menos", mascullaba la viuda de Rubén, uno de los fallecidos, arropada por varios familiares y amigos.

"Queremos justicia, porque los hechos no están esclarecidos. Era importante estar con las familias. No se han depurado las responsabilidades sobre el accidente. Ha pasado ya un año y seguimos a expensas de que se determinen», indicó el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

En el acto no hubo presencia de autoridades políticas asturianas, aunque para la ofrenda no se cursaron invitaciones individuales. Según explicó el alcalde, se publicó un bando y la asistencia era libre. Solo una delegación de Comisiones Obreras de Asturias, liderada por Ignacio Requena, acudió a Villablino. "Este accidente se podía haber evitado y no se hizo. Exigimos responsabilidades", destacó.

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Una hora antes de este homenaje, en Cerredo (Degaña), tuvo lugar otro acto organizado por el Ayuntamiento de Degaña, en este caso por todos los mineros fallecidos del concejo, en el que intervino el alcalde, Óscar Ancares. No acudieron las familias de los fallecidos, que cuestionaron dicho homenaje, al que asistieron una veintena de personas, en su mayoría vecinos.