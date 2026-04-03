Uno de cada diez adolescentes consume porno a diario: "Debemos hablar con nuestros hijos de los aspectos luminosos del sexo, como el placer"

El acceso a la pornografía está “ampliamente extendido” entre los adolescentes españoles de 14 a 17 años. Más de la mitad han visto vídeos sexuales en el último año y uno de cada diez consume a diario este tipo de contenidos. Así lo revela un nuevo estudio del grupo de investigación en victimización infantil y adolescente (GreVIA) de la Universitat de Barcelona (UB).

Las investigadoras de la UB explican que el acceso intencional al porno 'mainstream' (el mayoritario) se asocia con una menor presencia de emociones morales, como la culpa, la vergüenza o el arrepentimiento, es decir, las que aparecen al sentir que se transgreden las normas o que ha hecho daño a alguien. Ver frecuentemente escenas de alto voltaje sexual implica también mayor probabilidad de desarrollar conductas de riesgo. Entre ellas, el consumo de alcohol y el hecho de escaparse de casa.

"Necesitamos que todos los centros educativos incluyan estos contenidos en el currículo y que haya manuales y libros de texto específicos porque una charla puntual no sirve" — Noemí Pereda, profesora de la UB e investigadora

El estudio -que concluye que la prevalencia es bastante mayor entre los chicos que las chicas, especialmente a partir de los 16 años- se hace eco de otra investigación estadounidense que comprobó que el 90% del porno actual convencional incluye violencia. Especialmente, hacia la mujer, que sufre agresiones verbales y físicas, como bofetadas y ahogamientos. Otra investigación del sociólogo Lluís Ballester en la Universitat de les Illes Balears concluyó que la denigración femenina en muchos de estos vídeos tiene efectos en la vida sexual real de los adolescentes. A mayor consumo, menor nivel de empatía y más probabilidad de prácticas sexuales de riesgo, como no usar preservativo.

“El porno está guiando los roles sexuales de los jóvenes. Es muy preocupante la asimetría de género. Ellos son machos potentes y ellas, hembras sufrientes”, destaca la directora de GreVIA, la profesora Noemí Pereda, que firma la investigación de la UB junto con Alba Águila-Otero.

El estudio de la UB deja claro que, en la actualidad, la pornografía es el fallido educador sexual más frecuente de los jóvenes

Ante esta realidad, las autoras del estudio reclaman a las administraciones que la educación afectivo-sexual sea, efectivamente, un derecho universal de la infancia y la adolescencia y que forme parte del currículo escolar sin que dependa, como sucede en la actualidad, de la voluntad de la dirección del centro. “Necesitamos que todos los centros educativos incluyan estos contenidos en el currículo y que haya manuales y libros de texto específicos. Una charla puntual no sirve de gran cosa. No es el lenguaje de los chavales y, además, algunas familias lo rechazan porque creen que es ideología y no educación”, explica Pereda.

Erotización del consentimiento

La investigadora de la UB reclama al Ministerio de Educación que se alíe con 'influencers' relevantes -los verdaderos gurús de muchos jóvenes- para que se dirijan a los adolescentes y les hablen en su mismo idioma. Esa alfabetización sexual debería huir de la asimetría de género e incluir, apunta Pereda, aspectos tan fundamentales como “la erotización del consentimiento”.

La investigadora de la UB también se dirige a las familias para pedirles que las conversaciones de sexualidad con sus hijos adolescentes no solo versen sobre los aspectos negativos del sexo, como la precaución ante posibles agresiones, embarazos no deseados o infecciones. “Es necesario charlar sobre asuntos luminosos, como el consentimiento, la orientación, la intimidad, el disfrute y el placer”, reivindica.

"Tenemos que hablar a los adolescentes del placer porque recalcar los aspectos negativos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, no está funcionando" — Sonia Encinas, sexóloga, terapeuta sexual y divulgadora

"Aunque el discurso profiláctico y anticonceptivo es necesario en la educación sexual, la sexualidad es mucho más que eso. Es esencial hablar de género, derechos sexuales, pluralidad de prácticas, salud, responsabilidad y placer" — Laura Morán, psicóloga y autora de ‘Orgas(mitos)’

Lejos de ser un verso libre, esta petición forma parte ya del discurso de muchas divulgadoras, que están reclamando un cambio en las charlas sobre sexo que reciben los jóvenes. “Tenemos que hablar a los adolescentes del placer porque recalcar los aspectos negativos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, no está funcionando”, asegura Sonia Encinas, sexóloga, terapeuta sexual y de parejas y autora de los ensayos 'Sexo afectivo' y 'El sexo de las madres'.

Fallido educador sexual

Realizado a través de entrevistas a 4.024 chicos y chicas de 14 a 17 años escolarizados en centros de toda España, el estudio de la UB deja claro que, en la actualidad, la pornografía es el fallido educador sexual más frecuente de las nuevas generaciones. “La adolescencia es un periodo crítico en el desarrollo sexual, durante el cual crece el interés por la sexualidad y se moldea la conducta sexual posterior. Según la teoría del aprendizaje social, las experiencias sexuales de muchos chicos y chicas están influidas por la pornografía que han visto o que han visto sus parejas o iguales, con imitación de los comportamientos observados”, destaca Pereda, licenciada en Psicología y catedrática de Victimología.

Los adolescentes aseguran que las conversaciones familiares sobre sexualidad suelen enfatizar la negación, la evitación y la prevención y que la frase más repetida en casa es "ten cuidado"

Los adolescentes encuestados aseguran que, en sus casas, las conversaciones sobre sexualidad suelen enfatizar la negación, la evitación y la prevención. La frase más repetida por parte de madres y padres es “ten cuidado”. Las charlas se centran en los aspectos negativos de la sexualidad y esquivan los positivos, como las relaciones y el placer. “Esta orientación limitada e inconsistente puede contribuir a que los adolescentes busquen información y guiones sexuales en la pornografía”, se lamenta la investigadora.

"Hablar a la juventud de sexo como algo placentero da mucho miedo. Muchas familias piensan que si conversan sobre el placer están desprotegiendo a sus hijos" Sonia Encinas

En la misma línea, la terapeuta y divulgadora Encinas reconoce que muchas familias se limitan a advertir a sus hijos sobre los embarazos no deseados, las infecciones o enfermedades de trasmisión sexual y las medidas de protección frente a posibles abusos y agresiones. “Hablar a la juventud de sexo como algo placentero da mucho miedo. Muchas familias piensan que si conversan sobre el placer están desprotegiendo a sus hijos. Combinar la información sobre las precauciones y sobre el placer no debería ser incompatible, pero en la práctica lo es”, reconoce la divulgadora.

Derechos, salud y placer

El placer no es el único aspecto positivo del sexo del que se debería hablar a los chavales y las chavalas sino también el afecto, el cuidado, la empatía, el respeto, la igualdad, la escucha, la responsabilidad y la presencia. “Aunque el discurso profiláctico y anticonceptivo es necesario en la educación sexual, la sexualidad es mucho más que eso. Es esencial hablar de género, derechos sexuales, pluralidad de prácticas, salud, responsabilidad y placer”, corrobora la psicóloga, sexóloga y terapeuta Laura Morán, autora de ‘Orgas(mitos)’ (Bold Letters).

Entre los aspectos positivos del sexo figuran el placer, el afecto, el cuidado, la empatía, el respeto, la igualdad, la escucha, la responsabilidad y la presencia

Encinas critica que el porno 'mainstream' no es sexo explícito sino “violencia explícita” y, a la luz de los datos del estudio de la UB, reclama una investigación para ir más allá del síntoma (ver ese tipo de escenas) y analizar el origen: qué tipo de desregulación o malestar emocional sufren esos chavales para acudir a ese tipo de contenidos y terminar poniendo en práctica conductas de riesgo, como abusar del alcohol o escaparse de casa.

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La literatura científica ha comprobado que la información sexual adaptada a cada edad no solo retrasa el inicio de las relaciones coitales sino que propicia la toma de decisiones responsables, como usar preservativo. El condón es el método anticonceptivo más frecuente: el 65% de los adolescentes encuestados en el último informe oficial HBSC afirma haberlo usado en su última relación sexual coital. Sin embargo, el porcentaje ha disminuido 18 puntos desde 2002.