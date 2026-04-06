Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: "Somos solo 470 en toda España"

Se describen como un colectivo discreto, técnico y poco visible. "No somos burócratas con fonendo", defienden los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Quieren que se escuche su voz. Alertan del colapso del sistema de Incapacidad Temporal (IT), de retrasos importantes en la valoración de las bajas a nivel nacional -se está revisando a los pacientes a los 700 días de haber comenzado la baja frente a los 300 días de media en 2022- y de que son pocos para la ingente carga de trabajo que tienen. "La mala gestión y los retrasos están incrementando el gasto y el pago indebido de prestaciones", sostienen.

Son los médicos que deciden si una baja laboral debe prorrogarse, si procede una incapacidad o si el ciudadano puede reincorporarse al trabajo. Pero, se quejan, esa responsabilidad legal se ha convertido en una carga cada vez más difícil. "Somos una plantilla absolutamente mermada. Se estimaba que, antes de 2013, teníamos que ser 665 médicos en toda España. Ahora, con el aumento de las IT, somos unos 470", explica a EL PERIÓDICO Silvia Lezo, secretaria del Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS).

La situación ha ido a peor: en 2011, la revisión era a los 90 días de iniciar la baja; en 2022, a los 300 días; ahora, a los 700

"El Estado convoca oposiciones, pero los médicos no quieren optar porque tenemos unas condiciones nefastas. No se puede estar trabajando a destajo y, además, así no se va a solucionar la bola que han creado en la gestión de las bajas. La solución no llegará con una plantilla tan mermada a la que se sobrecarga con muchos pacientes", añade.

El decreto de reforma, el origen del conflicto

El sindicato señala que ya anticipó el colapso actual en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) y la Incapacidad Permanente (IP), antes de la entrada en vigor del real decreto-ley 2/2023, que sitúa como origen del conflicto. Entonces, manifestaron su rechazo a una reforma que suponía "un cambio estructural profundo" en sus funciones, responsabilidades y competencias. Tres años después, los datos oficiales confirman esas advertencias, aseguran.

El colectivo convoca desde el pasado enero jornadas de huelga cada 27 de mes; la próxima es el 27 de abril

El cambio más relevante de la reforma fue la desaparición del modelo colegiado de valoración a partir de los 365 días (un año) y hasta los 545 días (18 meses) de Incapacidad Temporal. El trabajo que hasta entonces realizaba el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), órgano multidisciplinar integrado por cinco profesionales -conocido como 'tribunal médico'- pasó a recaer en un único médico inspector. "Pasamos a ser nosotros quienes emitimos el alta o proponemos la incapacidad permanente de los pacientes entre los 12 y los 18 meses", explica Lezo.

Esta modificación, aseguran, se implantó sin reforzar plantilla. El colectivo solicitó un estudio más amplio y el aplazamiento de la entrada en vigor. Todas las peticiones "fueron desoídas". El 22 de mayo de 2023, más del 50% de los médicos inspectores firmaron un escrito reiterando su rechazo unánime a la reforma.

Explican que se han dado casos en los que han pasado los 745 días de duración máxima de la baja sin que se haya valorado presencialmente al paciente

La Administración defendió la modificación normativa apelando a objetivos de simplificación de procedimientos, ahorro en jornadas de trabajo de los funcionarios, reducción de plazos y ahorro en costes de IT, recogidos en una resolución de ese mismo año. Sin embargo, pese al reconocimiento del aumento de la carga de trabajo y nuevas responsabilidades de los médicos, no se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en su lugar, se introdujo un incentivo de productividad en un intento de "acallar" al colectivo, señalan.

Precisamente por esa situación nació SIMEDISS. Desde su constitución, el sindicato, que ha pedido ayuda al Consejo General de la Organización Médico Colegial de España, ha intentado abrir vías de diálogo "sin obtener respuesta". Ante la "persistencia del bloqueo institucional", se iniciaron paros parciales indefinidos en octubre de 2025, y huelgas mensuales indefinidas desde enero de 2026, los días 27 de cada mes. La próxima será en abril.

"Se pretende culpar al médico de familia de esto y no lo vemos así. Está sobrepasado también de trabajo y no es quien debería supervisar las bajas" Silvia Lezo — Ssecretaria del Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS)

Porque, explica Silvia Lezo, en los últimos años el retraso en las valoraciones de las bajas, no ha hecho más que aumentar. Un ejemplo: en 2011, revisaban la IT de los pacientes a los 90 días de comenzar la baja. En noviembre de 2022, la primera revisión se hacía a los 300 días del inicio del IT. "Pacientes que debieran haber sido vistos como máximo al año de baja están siendo citados presencialmente a los 700 días con presiones indecentes o 'valorados' no presencialmente en ese mismo periodo o, incluso, tras agotar los 745 días de duración máxima sin que un solo médico inspector haya valorado presencialmente al paciente", denuncia el sindicato.

Explica el procedimiento: "Entre el día 1 y el año de baja, a ese paciente lo supervisa el médico de atención primaria, el inspector del servicio público de salud, que también puede darle el alta, y nosotros, los inspectores médicos que estamos actualmente en el INSS. El servicio público de salud está saturado. Hay demora en las consultas de los especialistas, en las pruebas... Eso, por un lado. Por otro lado, se pretende culpar al médico de familia de esto. Y no lo vemos así. El médico de familia no es quien debería controlar la Incapacidad Temporal y está sobrepasado también de trabajo".

'No sois médicos'

"El INSS es un organismo eminentemente administrativo y un poco la frase que se repite es: 'Vosotros no sois médicos, sois funcionarios y no veis pacientes, sino trabajadores. No son vuestros pacientes, no los miréis con cariño, que es un trabajador al que hay que valorar sin más'", se queja la médico inspectora sobre el mensaje que se les traslada.

Movilización de los médicos inspectores / SIMEDISS

Además, señala que el colectivo, antes, pertenecía al Ministerio de Sanidad y les han transferido al de Inclusión. "No queremos depender del organismo que paga las prestaciones que determinamos o estar condicionados por criterios economicistas".

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Silvia Lezo apunta, finalmente, que los facultativos no perciben un aumento destacado de bajas por salud mental. "Siempre han estado en el mismo porcentaje, más o menos. Junto a las traumatológicas, son el mayor número. Eso ha sido siempre así. Puede que sea una pequeña subida, pero lo que esconden realmente es algún conflicto laboral".