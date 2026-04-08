La DGT acelera con nuevos radares dinámicos: así son los dispositivos capaces de cazar infracciones a 1.200 metros

La DGT da un paso más en su estrategia de control de velocidad con una inversión de 1.020.000 euros para comprar nuevos radares dinámicos destinados a los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La medida, publicada en el BOE, refuerza la vigilancia en carretera en un momento en el que la velocidad sigue siendo una de las principales causas de los accidentes mortales en España.

El contrato para suministrar estos nuevos radares ha sido adjudicado a la empresa Tradesegur y forma parte del plan de la DGT para ampliar los puntos de control en las carreteras españolas. De hecho, Tráfico ya activó el pasado 27 de febrero 33 nuevos radares en vías de once comunidades autónomas dentro del despliegue de 122 nuevos controles previstos. De ellos, 106 ya están en funcionamiento y el resto se instalarán a lo largo de 2026.

Desde la DGT insisten en que estos radares no buscan solo sancionar, sino también reducir la siniestralidad. El organismo recuerda que circular a más velocidad no solo incrementa el riesgo de sufrir un accidente, sino que también reduce el tiempo de reacción y agrava las consecuencias del impacto. Por eso, defiende que el control es clave para evitar muertos y heridos graves.

Un agente durante un control de velocidad con el mini radar Velolaser. / GUARDIA CIVIL

Tráfico subraya además que desde la llegada del primer plan de radares fijos en 2005, estas herramientas han contribuido, junto a otras medidas, a recortar en un 75% las víctimas mortales. Aun así, la velocidad inadecuada sigue muy presente: estuvo detrás del 24% de los siniestros mortales en carretera y solo en 2024 se contabilizaron 307 accidentes mortales en los que este factor apareció como elemento concurrente.

Así funcionan

Aunque la DGT no ha detallado todavía qué modelos forman parte de esta nueva compra de radares dinámicos, en la web de Tradesegur figura uno de los dispositivos que podría encajar en esta operación: el TruCam II. Se trata de un cinemómetro láser de tipo pistola capaz de detectar vehículos a una distancia de hasta 1.200 metros, una característica que lo convierte en una herramienta especialmente útil para los controles móviles de velocidad.

Un radar fijo en Zaragoza / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Estos radares destacan además por su formato compacto y portátil, ya que apenas pesan 1,6 kilos, y por incorporar tecnología LiDAR de alta resolución. Gracias a ello, pueden captar imágenes nítidas a unos 150 metros de distancia e incluso trabajar de noche. La propia empresa subraya que el dispositivo cuenta con autoenfoque, autoiris dinámico, una gran pantalla LCD transflectiva y un procesador mucho más rápido que el de la generación anterior.

Otra de las claves de estos posibles nuevos radares de la DGT es su capacidad para capturar imágenes válidas cada 0,3 segundos y enviarlas en tiempo real mediante conexión Ethernet o WiFi. Esta función facilita que los agentes de la Guardia Civil puedan compartir la información al instante, identificar el vehículo infractor y llegar incluso a darle el alto en carretera si lo consideran necesario.

Así funciona Trucam II, el nuevo radar móvil con el que los Mossos te multarán este verano / EL PERIÓDICO

Pero su uso no se limitaría solo al exceso de velocidad. Estos radares también permiten detectar infracciones como el uso del teléfono móvil al volante o no llevar puesto el cinturón de seguridad, lo que amplía notablemente su función dentro de los controles de tráfico. Además, pueden registrar velocidades de hasta 320 km/h.

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El precio aproximado de cada uno de estos equipos ronda los 80.000 euros, de modo que, si finalmente fueran los elegidos por la DGT, la inversión anunciada permitiría adquirir alrededor de una docena de radares. Una cifra que reforzaría de forma notable la vigilancia en las carreteras españolas.