Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores aragoneses
La DGT refuerza la vigilancia en túneles de toda la comunidad incluyendo Zaragoza capital
Andrea Riera
La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en la importancia de respetar las normas al volante para reducir los accidentes y proteger a todos los usuarios de la vía. Para ello, junto a la Guardia Civil, mantiene campañas de vigilancia y control en distintos puntos de la red viaria, prestando especial atención a las maniobras que suponen un mayor riesgo.
Uno de los tramos donde más se refuerza esta vigilancia son los túneles, considerados puntos especialmente delicados para la conducción. En ellos, la visibilidad es menor, el espacio se reduce y la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto es más limitada, lo que incrementa el peligro si se realizan maniobras inadecuadas.
Entre las conductas más vigiladas está el adelantamiento indebido. Según recoge el artículo 87 del Reglamento General de Circulación, "queda prohibido adelantar en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal 'Túnel S-5' en los que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar".
El adelantamiento únicamente está permitido cuando el túnel dispone de más de un carril en el mismo sentido de la marcha y siempre que no se invada el carril contrario. Además, el conductor debe señalizar la maniobra con antelación, comprobar que hay visibilidad suficiente y respetar los límites de velocidad.
Desde la DGT recuerdan que "cuando circulamos por túneles, estamos sometidos a unos peligros de los que no siempre somos conscientes", por lo que recomiendan extremar la precaución y evitar este tipo de maniobras siempre que exista cualquier duda.
Además, el organismo aconseja seguir una serie de pautas básicas: no acceder al túnel si el semáforo de entrada está en rojo o si hay tráfico detenido en su interior, mantener una distancia de seguridad de al menos 100 metros respecto al vehículo precedente y encender las luces de cruce incluso en túneles cortos.
En caso de incumplir la normativa, las sanciones pueden ser importantes. Un adelantamiento indebido en un túnel está considerado una infracción grave y, si la maniobra pone en peligro al resto de usuarios, puede acarrear una multa de 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.
- Taberna Matei, el nuevo paraíso de las croquetas y el vermut en Zaragoza: 'Tienes lo que podrías encontrar en una taberna de hace 40 años
- El desembarco del Real Zaragoza y la afición en la nueva Romareda se empezará a definir 'después del verano': las claves de la 'operación retorno
- Nuevo accidente mortal en el trabajo en Aragón: muere un vecino de San Mateo de Gállego de 42 años
- Un pueblo de Teruel acude a La Revuelta para invitar a Broncano a un evento único en España: 'Te cantamos una jota personalizada
- Zaragoza lanza el contrato para tomar una decisión que le podría costar más que la nueva Romareda
- A la final de Córdoba sin Rober González, Keidi Bare ni Soberón
- El Tribunal Supremo lo confirma: las 12 horas de descanso entre jornadas se suman al día y medio de descanso semanal
- El nuevo acceso a Plaza en Zaragoza ya tiene adjudicatario: costará dos millones menos y estará operativo en otoño de 2027