La Aemet avisa sobre la llegada de 'El Niño': esto es lo que puede pasar en España en los próximos meses

El posible desarrollo del fenómeno de El Niño en los próximos meses ha generado un aluvión de titulares que apuntan a un verano extremo en España. Sin embargo, desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llaman a la prudencia y rebajan las expectativas sobre su impacto directo en nuestro país.

Según los últimos análisis, “los modelos de predicción muestran una probabilidad de alrededor del 60 % de que se desarrolle un fenómeno de El Niño a comienzos de verano”, explican desde el organismo. Este fenómeno, que forma parte del sistema climático conocido como ENSO, se produce cuando “las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios”.

Su influencia, sin embargo, es global y no uniforme. Tal y como recuerda la Aemet, “cuando se traslada a la atmósfera, el fenómeno altera los patrones habituales. Puede provocar sequías en determinadas zonas del planeta e inundaciones en otras”. Es decir, sus efectos no son homogéneos y dependen de múltiples factores atmosféricos.

Maratón de Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / EPA

"Todavía es muy pronto"

En los últimos días, algunas informaciones han alertado sobre la posible llegada de un episodio especialmente intenso, conocido popularmente como “súper Niño”. No obstante, la propia Aemet insiste en que aún es pronto para afirmarlo: “todavía es muy pronto para asegurar que ese evento de El Niño muy fuerte se va a producir”. En este sentido, sitúan la probabilidad de un episodio intenso entre el 20 % y el 25 % de cara al otoño, recordando además que “marzo-abril son meses en los que los pronósticos no son tan fiables como serán a partir de mayo”.

En caso de confirmarse un evento fuerte, las consecuencias podrían sentirse a escala global. “El Niño provoca un calentamiento a escala global”, señalan desde la Aemet, ya que el aumento de la temperatura del agua en el océano contribuye a elevar la media del planeta “alguna décima de grado superior en un episodio de El Niño que sin él”. Este incremento se sumaría al calentamiento de origen humano, cifrado ya en 1,4 ºC desde mediados del siglo XIX.

Pero la gran pregunta es si todo esto tendrá efectos directos en España. Aquí, el mensaje es claro: “no hay una correlación clara y directa entre la ocurrencia de El Niño y efectos en nuestro país”. El comportamiento del clima en la península ibérica está condicionado por una gran variedad de factores, lo que dificulta establecer relaciones simples.

Una persona se protege del sol en Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Algunos estudios apuntan a que podrían darse “otoños más lluviosos” en años con El Niño, pero la propia agencia advierte de que “no siempre es así y no siempre que hay un otoño lluvioso coincide con el desarrollo de El Niño”.

"No tenga apenas influencia"

En cuanto al verano, las previsiones son aún más contundentes. “Lo más probable es que El Niño no tenga apenas influencia”, subrayan, ya que el fenómeno estaría en una fase inicial. Además, recuerdan que los episodios de calor más extremos registrados recientemente no han estado vinculados a este patrón: los veranos de 2022 y 2025, los más cálidos hasta la fecha, se produjeron sin su presencia.

En este contexto, la Aemet apunta a otras causas más determinantes, como “el calentamiento global y la modificación de otros patrones, por ejemplo, la mayor influencia de dorsales subtropicales”, como responsables del aumento de las temperaturas en España.

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Ola de calor agosto Zaragoza / RUBEN RUIZ R< / EPA

En definitiva, aunque todo apunta a que El Niño podría desarrollarse en los próximos meses, los expertos insisten en evitar conclusiones precipitadas. Su evolución será clave, pero por ahora, su impacto en España sigue siendo incierto y, en cualquier caso, limitado.