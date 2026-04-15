La meteoróloga que cubrió el temporal de la dana: "Era evidente que habría víctimas por lo que pasó por la mañana"

Nueva declaración en la causa de la dana. Este miércoles ha pasado a testificar la meteoróloga de À Punt que estuvo cubriendo el temporal toda la jornada en la radiotelevisión pública, Victoria Roselló. La especialista, que advirtió de los peligros del temporal desde el mediodía, ha declarado que "no hacía falta ser meteorólogo" para advertir el riesgo de inundaciones graves, que se preveía histórico. "La catástrofe iba a suceder igual pero se disponía de horas para avisar a la población con los datos que teníamos", ha declarado.

La meteoróloga, que estuvo mirando los datos que ofrecía casi en tiempo real el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha asegurado que cuando el Cecopi se convocó, a las 17 horas de la tarde, ya había víctimas. "Era evidente que iba a haber víctimas. Las imágenes de Utiel ya nos dicen por la mañana lo que va a pasar", ha testificado.

"Es incomprensible que en Emergencias no tuvieran los datos a disposición de la ciudadanía; con un conocimiento mínimo de la geografía, los responsables debían haberlo sabido", ha asegurado la meteoróloga, según la cual, lo que estaba sucediendo "hubiera sido comprensible" para "un ciudadano medio". "No se imaginan el grado de frustración de que no se informara a la población", ha remarcado en una parte de su intervención.

En su declaración, Roselló ha sostenido que la situación "se vio con al menos cinco días de adelanto" y que "se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos" y que "esa agua debía llegar al mar". Así, ha explicado que el viernes previo a la catástrofe ya advirtió a la dirección de la radiotelevisión pública de que se preparara para el seguimiento del fenómeno. La predicción, ha dicho, "era muy concreta" y todo "se cumplía con lo previsto durante el fin de semana".

La meteoróloga ha expuesto que la jornada de la dana empezó a llover con "mucha intensidad": a las seis de la mañana y una hora después ya "había una redactora en l'Alcudia informando de la intensidad de la lluvia". Las precipitaciones se desplazaron hacia la comarca de Utiel-Requena, donde fue "la lluvia más cuantiosa desde que hay registros", algo "inaudito". Esos registros ya adelantaban que la inundación iba a ser "histórica", a juicio de Roselló.

Fue a las 7.36 horas cuando se activó el aviso nivel rojo de Aemet, que según la meteoróloga, fija "el mínimo que caerá". "La situación era muy peligrosa, nivel rojo significa riesgo para las personas: no salga de casa", ha abundado Roselló, quien ha explicitado que ya a mediodía À Punt advertía del peligro de riadas. "Los ríos y barrancos cortos que van secos van a desbordarse y había que avisar a la población", ha declarado.

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