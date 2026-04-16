España levanta cinco meses después el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado por completo el confinamiento preventivo a las aves de corral, establecido desde noviembre, para evitar el contagio de gripe aviar ante la evolución favorable de la situación epidemiológica y la previsión de subida de las altas temperaturas.

Así lo recoge en un orden del Departamento que ha publicado el Boletín Oficial del Estado este jueves y que entra en vigor hoy mismo.

El Ministerio ha tomado esta decisión una vez que se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de la subida de las temperaturas, pero manteniendo la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo espacial de incursión y presencia del virus en el medio en España.

El MAPA ha destacado en un comunicado "la eficacia" de la adopción de estas medidas pues, desde su entrada en vigor, tan sólo se han visto afectadas por la gripe aviar en España dos granjas de gallinas en Lleida -en diciembre de 2025 y enero de 2026-, "a pesar del alto riesgo" por "el elevado número de casos detectados en aves silvestres".

El pasado 1 de abril el MAPA ya decretó el levantamiento parcial del confinamiento de aves de corral, si bien se mantuvo en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, especialmente con humedales, que comprendían 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, incluyendo a Ceuta y Melilla.

Los focos en granjas

Desde el 1 de julio de 2025 se han contabilizado en España 16 focos de gripe aviar en granjas de producción; el último, el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida.

España ya ha sido declarada, desde el pasado 10 de febrero, país libre de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), si bien se mantenían las medidas de prevención como el confinamiento de todas las aves de corral por la situación de alto riesgo a causa de los movimientos de aves migratorias desde zonas de Europa con alta incidencia de la enfermedad.

Confinamiento desde noviembre

El 13 de noviembre de 2025, el Ministerio decretó el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España como medida preventiva de refuerzo ante el aumento del riesgo de expansión de la influenza aviar, enfermedad altamente infecciosa.

La disposición tenía por objeto evitar posibles contactos entre las aves de granja y las migratorias que podían ser portadoras del virus.

Una semana antes se había decretado el confinamiento de las aves de corral en las mencionadas zonas de especial riesgo y vigilancia.

Desde esa fecha se ha llevado a cabo un seguimiento semanal de la situación epidemiológica.

El Ministerio ha recordado que este virus no puede ser transmitido al ser humano a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.

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Aún así, ha recomendado minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.