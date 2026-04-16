Gey Lagar, especialista en patios dinámicos, sobre los beneficios del recreo (con fútbol incluido): "El juego motiva al alumnado y lo hace más inclusivo"

El juego es un elemento clave para la socialización y también para el aprendizaje infantil. Ya lo dijo Albert Einstein: "El juego es la forma más elevada de investigación". Con esa base como premisa, el Centro del Profesorado y Recursos Avilés - Occidente ideó un programa para fomentar la inclusión en los patios, en los recreos, y dotar al profesorado asturiano de herramientas para hacer frente a procesos integradores de los más pequeños. La jornada, desarrollada en el auditorio del Centro Niemeyer, llevó por título "Jornada de recreos que incluyen. Evidencia, Diseño Universal y buenas prácticas en contextos naturales" y contó con la participación de cuatrocientos docentes.

Actuación teatral que dio comienzo a la jornada sobre inclusión y juegos. / I. G.

Para abrir boca, una introducción teatral en la que un explorador al más puro estilo Félix Rodríguez de la Fuente, versionaba "El hombre y la tierra" por "El hombre y los recreos" y hablaba de los "comportamientos predecibles y no tanto" en los patios de los colegios. Ricardo Fernández, que es el director del CPR habló de la jornada para la que planteó tres fines: atención a la diferencia, deporte y salud emocional. Y como ejemplo práctico, un grupo del taller de rock del IES Menéndez Pidal, que ensaya en los recreos y que se hacen llamar "La Menéndez Pi" y tocaron tres canciones sobre el escenario, dos versiones y una propia. "La inclusión no es un discurso es una práctica del día a día", señaló María Dolores Bueno, directora general de Inclusión Educativa y Ordenación.

Eva Ledo y María Dolores Bueno, ayer, en el Niemeyer. / P. A.

La primera ponencia fue cosa de Gey Lagar y la denominó "Juego, inclusión y desarrollo: evidencias, impacto del recreo y diseño universal del patio”. Esta especialista en inclusión social, terapia para el autismo y neurodiversidad, es conocida principalmente por su metodología "Patios y parques dinámicos". Lagar planteó cinco escenarios y en todos ellos apeló a un claustro educativo implicado. Juego activo como el deporte y el balón, semiactivo como un rocódromo y juegos tradicionales, creativo y sensorial como el dibujo, la música y el teatro, el contacto con la naturaleza y otras propuestas sin ocio. Gey Lagar defendió el fútbol en el patio y es más organizó un futbolín humano con docentes en el escenario y remarcó que el juego "motiva al alumnado y lo hace más inclusivo". "Ayuda a reducir conflictos y gana la atención en clase", indicó para apelar también a un profesorado que motive, se implique y proponga incluso por ejemplo el uso de cascos para reducir el volumen de ciertas actividades.

Varios docentes participan en un futbolín humano en el escenario del Niemeyer. / I. G.

Andrea Ortiz y Lorena Vicente se subieron al escenario para presentar su ponencia, “Juegos de mesa: del aula al patio". La enseñanza divertida cala, defienden esas dos maestras que entienden que el "aprendizaje basado en juegos" es una herramienta inclusiva per se. La interacción y la diversión fueron conceptos que pusieron encima de la mesa así como su capacidad para adaptar juegos a otros tamaños y estrategias como es el simple hecho de llevar actividades a los patios. "Son un buen complemento a los libros de texto y sirven para aprender Matemáticas, Lengua, la Lógica...", indicaron ambas después de poner sobre la mesa algunos ejemplos de juegos adaptados como "Fantasma Blitz", "Pelusas", "Dobble XXL" y ahondar en la idea de la cooperación con la formación de grupos. Presentaron además algunas propuestas didácticas basadas en el juego como una línea del tiempo de la Prehistoria y se aferraron a la máxima de "pasarlo bien antes de aprender". Y también como la idea era mostrar alguna de esas iniciativas, subieron a un grupo de docentes al escenario para ordenar cubos de colores con el fin de aplicarlo en un recreo.

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La consejera de Educación, Eva Ledo, dejó claro que uno de los grandes problemas que existe en los centros educativos es "la atención a alumnado con dificultades de bienestar emocional". Por eso, indicó, estas jornadas "son necesarias". "Conseguimos que desde los centros educativos se puedan crear actividades estructuradas y seguras y que hagan que estos alumnos que en unos momentos en los que no tienen, no sienten seguridad puedan sentirla. Puedan trabajar y disfrutar los espacios de ocio con sus iguales", apuntó la consejera de Educación, sobre unas jornadas que continuaron por la tarde con más ponencias que hablaron sobre esa estrecha vinculación de juego e inclusión.