La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches

Seguro que muchos conductores de ahora jugaban cuando eran pequeños a sumar las matrículas de los coches durante los viajes largos, buscar letras o incluso adivinar de qué ciudad eran cuando estos distintivos se encabezaban hace años con la primera letra de una localidad. Y es que las matrículas ya forman parte de la historia del automóvil en España y cada día se siguen actualizando.

Ahora ya es habitual ver por la calle coches modernos con matrículas encabezadas por la letra "N", cuando hasta hace nada ya estaban por la "M". La Dirección General de Tráfico (DGT) explicaba hace unas semanas que el parque móvil en España está envejecido y que , por ello, aun vemos vehículos con 14 años de antigüedad y, por ende, con matrículas que aun empiezan por la "H", la "J", etc.

Aunque todas las matrículas que has visto en este artículo son diferentes, tienen una cosa en común: todas tuvieron un primer año de matriculación. Este dato es importante, sobre todo, cuando quieras hacer una compra de un coche o moto de segunda mano. Conociendo el año de matriculación sabrás cuántos años tiene ese coche y, por tanto, te podrás hacer una idea de cuántos kilómetros puede llegar a tener o qué tipo de piezas mecánicas han tenido que cambiarse como los neumáticos o la correa de distribución, explican desde RACE.

Nuevas matrículas

Eso sí, si te gusta saber sobre matrículas debes saber que a partir de junio de este año ya comenzaremos a ver por la calle coches con la letra NNY a principios de mes para llegar hasta NPW. Y es que junio es de los meses en los que más coches se venden en nuestro país junto con julio, por lo que no es de extrañar que se vea la variedad de matrículas durante el verano.

Desde RACE explican que desde el año 2000 los coches nuevos que salen de fábrica llevan la matrícula de nuevo formato con la E de España y el símbolo de la Unión Europea, por lo que cada vez es menos común que se rematricule un coche. No obstante, siguen existiendo coches antiguos donde aparece la provincia en la matrícula. En ese caso, sí que es lógico que se solicite este servicio.

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Por otro lado, cabe la posibilidad de que estés considerando comprar un coche de segunda mano que ya ha sido rematriculado. Ten cuidado, porque a veces se le rematricula para dar la impresión de que ha tenido menos uso del que realmente ha experimentado. Por eso, recuerda que para saber la fecha de la primera matriculación de un coche solo hay que pedir un informe básico del vehículo en la DGT, de forma gratuita, o a través de la app miDGT.