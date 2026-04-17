Pablo Motos, obligado a disculparse en directo en 'El Hormiguero': "Metimos la pata"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy conocido tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces, se ha mantenido como uno de los programas líderes de la parrilla televisiva, emitiéndose de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa, dirigido y presentado por Pablo Motos, suele estar en el punto de mira mediático, y ahora ha surgido una nueva polémica tras la visita del martes de Sonsoles Ónega. La escritora presentó su nueva novela 'Llevará tu nombre', y durante la entrevista se abordaron diferentes temas. Entre ellos, se criticó el IVA de los libros, afirmando erróneamente que era del 21%, cuando en realidad en España es del 4%.

"El IVA de los libros sigue siendo del 21%, igual que un paquete de Ducados (...) No debería de existir. Si quieres un país culto, pelea y dale alguna facilidad", denunció Pablo Motos. Sonsoles Ónega también respaldó esa idea: "Hay que hacer una campaña por rebajar el IVA de los libros".

Sin embargo, según la Ley del IVA (Ley 37/1992), los libros en España tributan al 4%, que es el tipo superreducido, al considerarse un bien de interés general vinculado a la cultura y la educación. Por ese motivo, cuentan con una carga fiscal menor que otros productos.

En el programa del miércoles, Pablo Motos rectificó en directo y pidió disculpas: "Ayer dimos un dato incorrecto. Nadie comprobó el dato, que es un error. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os garantizo que no volverá a pasar".

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Sonsoles Ónega también aprovechó su programa 'Y ahora Sonsoles' para disculparse: "Ayer nos equivocamos en 'El Hormiguero' a cuenta del IVA de los libros. Llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato y aprovecho para pedir perdón".