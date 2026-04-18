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Miles de personas reciben a María Corina Machado en Madrid al grito de "¡Presidenta!"

La líder de la oposición del pueblo venezolano fue aclamada por sus seguidores al grito de "libertad"

María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, durante un encuentro con la comunidad de su país en España.

María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, durante un encuentro con la comunidad de su país en España. / EFE

EFE

Madrid

Miles de personas se concentraron desde primera hora de la tarde en el centro de Madrid para dar la bienvenida a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tras recibir la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta Comunidad y fue aclamada con gritos de "¡Presidenta!".

Sus seguidores también pidieron "¡libertad!" y su aparición fue acompañada de una fuerte ovación, aplausos y gritos de aprobación.

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