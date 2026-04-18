Miles de personas reciben a María Corina Machado en Madrid al grito de "¡Presidenta!"

Miles de personas se concentraron desde primera hora de la tarde en el centro de Madrid para dar la bienvenida a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tras recibir la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta Comunidad y fue aclamada con gritos de "¡Presidenta!".

Sus seguidores también pidieron "¡libertad!" y su aparición fue acompañada de una fuerte ovación, aplausos y gritos de aprobación.