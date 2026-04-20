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La DGT elimina casi 60 señales de tráfico en España: estos son los cambios que debes conocer para evitar multas

El nuevo catálogo introduce señales más modernas y elimina otras históricas tras años en las carreteras

Varios operarios cambiando una señal de límite de velocidad en una imagen de archivo

Varios operarios cambiando una señal de límite de velocidad en una imagen de archivo / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Luis Alloza

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado el adiós a casi 60 señales que llevaban regulando las carreteras de toda España durante los últimos años. El organismo presidido por Pere Navarro ha decidido actualizar el Reglamento General de Circulación para adaptarse a varias de las novedades en aspectos de movilidad en todo el país incluyendo las susceptibles modificaciones en los ayuntamientos.

Además, el cambio de la señalización por el que ha apostado la DGT desde el verano de 2023 tiene el objetivo primordial de mejorar en la seguridad vial. Según un antiguo estudio del Ministerio de Fomento, acondicionar la señalización a las necesidades de los conductores reducía el riesgo de la mortalidad casi en un 40%. "Es necesario renovar 100.000 señales del Código en la Red del Estado, una malla en la que 67.000 señales superan la edad de 7 años", explicó Ana Blanco.

Una señal de Stop

Una señal de Stop / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

La DGT publicó en un primer momento cuáles eran las 20 señales más novedosas que afectaban directamente a los conductores de turismos, vehículos articulados, ciclistas y también de la VMP. Por ejemplo, hay una señal que pide precaución por la proximidad de jabalíes, otra que prohíbe la circulación de VMP, algo muy habitual en ciudades y que también incluye a los ciclistas. Otra señal ya existente en muchas ciudades es la de la Zona de Bajas Emisiones.

  1. Tramo con accesos directos
  2. Paso para peatones y ciclistas
  3. Paso de animales en libertad
  4. Visibilidad reducida
  5. Trenzado
  6. Stop
  7. Entrada prohibida a vehículos de movilidad personal
  8. Entrada prohibida a vehículos en función de destintitivo ambiental u otros criterios ambientales
  9. Carretera 2+1
  10. Paso inferior o superior para peatonres, con o sin rampa
  11. Zona de coexistencia
  12. Carril reservado para vehículos con alta ocupación
  13. Bifurcación en calzadas de tres carriles
  14. Confluencia de un carril
  15. S-105
  16. Vigilancia por medios automáticos
  17. Limitaciones de velocidad en España
  18. Control de velocidad mediante medios aéreos
  19. Señal informativa de la distancia mínima entre vehículos
  20. Señal informativa de la distancia mínima entre vehículos mediante balizas luminosas

Actualización

Otra de las curiosidades confirmadas por la DGT es el adiós a 59 señales que ya existían en el anterior católogo, y van a ser sustituidas por unas nuevas modificándose únicamente su diseño, pero no su significado. Es decir, se actualizará simplemente el pictograma de forma progresiva para no confundir a los conductores. Estas son algunas de las señales que van a desaparecer.

Mucho tráfico en una imagen de archivo

Mucho tráfico en una imagen de archivo / Jaime Galindo. / EPA

  • Paso a nivel sin barreras
  • Aeropuerto
  • Entrada Prohibida a ciclomotores
  • Entrada prohibida a ciclos
  • Vía reservada y obligatoria para ciclos y para ciclomotores

En todos estos casos los iconos que representan al tren, avión, bicicleta, tractor o ciclomotor se han modernizado, haciendo que se parezcan más a las versiones actuales de estos vehículos.

En la práctica, estos cambios en la señalización obligarán a los conductores a mantenerse más atentos que nunca, especialmente durante los primeros meses de adaptación. Aunque la DGT ha aclarado que la sustitución será progresiva para evitar confusiones, no conocer el significado de una señal seguirá siendo motivo de sanción, ya que el reglamento no exime por desconocimiento.

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Además, esta actualización también tendrá impacto directo en los nuevos conductores, ya que las autoescuelas y los exámenes teóricos incorporarán progresivamente estas nuevas señales. Por ello, Tráfico insiste en la importancia de familiarizarse cuanto antes con los nuevos pictogramas para evitar multas y garantizar una conducción más segura en las carreteras españolas.

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