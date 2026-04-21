El chef Dani García insiste en la necesidad de los precios dinámicos en los restaurantes: “El futuro tiene que ser otro, que los días tranquilos pagues menos y los días de máxima demanda pagues más"
El cocinero andaluz, con dos estrellas Michelin, apuesta por pagar menos los días más tranquilos y elevar los precios en los momentos de mayor demanda
El sector de la hostelería evoluciona a pasos agigantados para adaptarse a los nuevos tiempos, con horarios más racionales, una oferta más diversificada y una apuesta creciente por la calidad y la sostenibilidad de las materias primas. Sin embargo, en otros aspectos que exigen un cambio en la mentalidad del consumidor, todavía persisten ideas muy arraigadas.
Uno de los rostros más conocidos de la gastronomía en llamar la atención sobre estos asuntos es el chef andaluz Dani García, quien ha hablado varias veces y ha vuelto a insistir recientemente en sus redes sociales sobre una de esas cuestiones que siguen siendo casi intocables en la restauración: los precios dinámicos.
Los precios dinámicos son una estrategia comercial por la que el coste de un producto o servicio varía en función de diversos factores como la demanda, la oferta, la competencia o el comportamiento del consumidor.
La reflexión del chef Dani García
Dani García ha abierto el melón sobre una cuestión que, tal y como él mismo reconoce, ya le ha generado fricciones con algunos clientes. "¿Por qué un restaurante tiene que cobrar lo mismo un lunes o un martes a las 19.00 que un viernes o un sábado a las 22.00?", plantea el cocinero, que cuenta actualmente con dos estrellas Michelin en su restaurante Smoked Room en Madrid.
El chef andaluz compara esta situación con lo que ocurre al comprar billetes de avión, donde el precio puede variar en cuestión de minutos, o al reservar un hotel para las vacaciones. Mientras tanto, sostiene, en la hostelería se siguen aplicando las mismas reglas que en los años 90.
Un debate que afecta a todo el sector
“Yo creo que el futuro tiene que ser otro: que los días tranquilos pagues menos y los días de máxima demanda pagues más”, asegura Dani García, que insiste en que eso “no es subir los precios”, sino “gestionar la demanda de una manera más inteligente”.
El cocinero extiende además esta reflexión al conjunto de la profesión. “Creo que en mi sector hay muchas cosas incómodas de las que nadie se atreve a hablar, pero al final todos tenemos los mismos problemas, da igual que sea un restaurante de 15 euros que otro de 300. Al final es lo mismo”, apostilla.
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