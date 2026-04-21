Sanidad ya tiene listo su informe sobre la homeopatía: "Solo una minoría de la población piensa que sirve para algo"

El Ministerio de Sanidad ya tiene preparado el esperado informe de posicionamiento sobre la homeopatía, que se conocerá este mismo martes, según confirman fuentes de este departamento. "Supondrá un culmen de la lucha por la deslegitimación de la homeopatía como herramienta terapéutica. Solo una minoría de la población piensa que la homeopatía sirve para algo", celebra Vicente Baos, médico de familia y experto en pseudoterapias, que forma parte de la asociación Círculo Escéptico.

En conversación con EL PERIÓDICO, Baos explica que lucha por el desenmascaramiento de la homeopatía como herramienta terapéutica lleva muchos años en España. Desde los ámbitos sanitarios, la inmensa mayoría de los médicos y científicos ha tenido claro que es "un absurdo lógico y que no cumple ninguna de las condiciones necesarias para ser considerada una terapia que tenga alguna eficacia", señala en un artículo publicado en Círculo Escéptico.

"Las oficinas de farmacia y un número escaso de médicos han promocionado la homeopatía y se han lucrado con ella utilizando el efecto placebo, gracias al que algo tan ridículo como esta práctica parece tener algún beneficio", sostiene el experto.

Una larga lucha

Vicente Baos echa la vista atrás sobre los hechos más relevantes en esta lucha. Se remonta a casi quince años atrás cuando, en 2013, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) registró por primera vez algunos productos homeopáticos (sin indicación terapéutica). Existía un vacío legal desde los años 90, y miles de productos se vendían sin registro formal completo, explica.

El Ministerio de Sanidad anunció entonces que iba a regularizar el mercado homeopático, no por eficacia, sino por control administrativo. La homeopatía nunca ha estado dentro del Sistema Nacional de Salud como práctica terapéutica, pero no se ha prohibido su venta, matiza.

La evidencia

En ese momento, un grupo de médicos lanzaron la iniciativa #NoSinEvidencia , donde llamaban la atención sobre algo que resultaba contradictorio: la legalización de 'medicamentos homeopáticos' sin haber demostrado su eficacia de la misma forma que los medicamentos utilizados en la práctica médica. Es decir, los productos homeopáticos son 'medicamentos' y no necesitan demostrar eficacia clínica, solo seguridad y dilución. "Se mantenía la paradoja regulatoria y una presión científica contraria creciente", recuerda Baos.

En 2018, se impulsó una orden ministerial para que los productos homeopáticos, unos dos mil, se registraran formalmente y siguieran vendiéndose como 'medicamentos' por obligación europea. Las críticas arreciaron, rememora Vicente Baos, se legitimaba administrativamente algo sin evidencia.

"Todo parecía que era una lucha privada, cuatro pringados como yo y otros, que teníamos manía (a la homeopatía), pero era un tema sobre el que merecía la pena pronunciarse, sobre todo porque tiene una parte legal y tiene una parte de autorización de la Agencia y de venta en farmacias, con lo cual, sí, las instituciones tenían que mojarse en esto, y no dejarlo en una especie de guerra que iniciamos unos cuantos".

Evidencia científica

Entonces -se remonta a ese 2018/2019-, los ministerios de Sanidad y de Ciencia lanzaron un Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias con los objetivos de evaluar la evidencia científica, informar a la población y reducir el impacto sanitario de esas prácticas. Se puso en marcha una campaña pública, #CoNprueba, mediante un portal oficial para desmontar pseudoterapias y unas evaluaciones técnicas sobre múltiples pseudoterapias (incluida la homeopatía).

La pandemia de covid, que concentró todos los esfuerzos sanitarios, paralizó todas las iniciativas. No se publicaron los informes y su interés desapareció tanto del ámbito público como del oficial. En los últimos años, se han ido publicando con "cuentagotas" informes técnicos sobre pseudoterapias dentro de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Están recogidos en la web #CoNprueba, señala Vicente Baos.

Compromiso cumplido

Pero el informe sobre la homeopatía encargado a la AEMPS en el que Baos participó en 2019 "no aparecía por ningún lado". Hace un año, explica, se reactivó el asunto mediante la denuncia pública de que ese documento se había elaborado y no salía a la luz pública. Los actuales responsables del Ministerio de Sanidad, incluido el secretario de Estado, Javier Padilla, se comprometieron entonces públicamente a actualizarlo y publicarlo.

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El compromiso se ha cumplido. El esperado informe ya está listo, se congratula el experto en pseudoterapias. Este mismo martes lo dará a conocer el Ministerio de Sanidad. La situación legal de la venta de productos en farmacias no parece que vaya a cambiar si no cambia la legislación europea, admite Baos. "Es un posicionamiento, no tiene efectos prácticos reales. Pero que la posición oficial de las agencias que regulan los medicamentos o que hacen recomendaciones terapéuticas, sea decir que la homeopatía no vale para nada, ya es mucho. Para mí, ya es muy relevante", concluye.