Investigación
Detenido un profesor de Valencia por agresión sexual a una alumna de 5 años
El docente, que fue arrestado el pasado lunes en la localidad de Cullera, quedo posteriormente el libertad con medidas cautelares
EFE
La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Cullera a un profesor por una presunta agresión sexual a una alumna de 5 años y posteriormente el juez, tras escuchar su declaración, le ha dejado en libertad con medidas cautelares.
Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE que la detención se produjo el pasado lunes y el hombre pasó a disposición de la Plaza numero 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca.
Según ha confirmado a EFE el Tribunal Superior de Justicia, el titular del juzgado acordó el pasado martes la libertad con medidas cautelares para el detenido, que no podrá acercarse a menos de 50 metros ni comunicarse con la víctima.
El hombre ha quedado investigado en una causa abierta inicialmente por un delito agresión sexual a menor de edad, a la espera de la práctica de diligencias que pueda esclarecer los hechos, ha informado el alto tribunal valenciano.
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