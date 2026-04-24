La Aemet advierte de la llegada de chubascos y tormentas en amplias zonas de la Península a partir de este viernes

Tras unos días de calma y buen tiempo, vuelven las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que a partir de este viernes se espera "un claro aumento de la inestabilidad" atmosférica debido al paso de una vaguada, es decir, a una intrusión de aire frío en niveles medios y altos de la troposfera. Este fenómeno favorecerá el desarrollo de nubosidad de evolución y la aparición de chubascos tormentosos, especialmente entre el viernes y el sábado, pero también de cara a la semana que viene. Estas precipitaciones podrán ser localmente intensas y estarán acompañadas en algunos casos de granizo y rachas fuertes de viento. Las áreas más expuestas a estos episodios serán el centro peninsular, el interior del norte y el sureste, aunque no se descartan fenómenos similares en otras regiones.

El viernes será la jornada más adversa, con tormentas más organizadas e intensas en comunidades como Castilla y León, el norte y este de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. También podrían registrarse episodios tormentosos en el sur y este, con especial incidencia en el este de Andalucía. En paralelo, durante esta jornada, las temperaturas experimentarán un descenso notable en amplias zonas del interior y del sureste peninsular. Aun así, en la mitad norte se mantendrán valores relativamente elevados para la época, con máximas que podrían situarse entre los 25 y 27 grados en ciudades del valle del Ebro y del noreste peninsular. En Catalunya, según datos de Meteocat, se esperan chubascos acompañados de tormenta en los Pirineos.

Las precipitaciones podrán ser localmente intensas y estarán acompañadas en algunos casos de granizo y rachas fuertes de viento

El sábado continuará la dinámica inestable, aunque con una distribución más irregular de las tormentas y, en general, con menor intensidad que el día anterior. Las precipitaciones serán más dispersas y difíciles de precisar geográficamente, afectando con mayor probabilidad al este y sur de Andalucía, así como a áreas montañosas como los sistemas Central e Ibérico y los Pirineos. También podrían producirse chubascos en la Meseta, Extremadura y el centro peninsular. Las temperaturas tenderán a estabilizarse o incluso a subir ligeramente, manteniéndose por encima de lo habitual en el norte y dentro de valores normales en el resto del territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que durante todo el fin de semana también se repetirán los intensos chubascos registrados en los últimos días en las comarcas pirenaicas.

Posibilidad de chubascos

De cara al domingo y al lunes, se espera una cierta estabilización atmosférica, aunque no completa. Persistirá la posibilidad de chubascos tormentosos asociados al crecimiento de nubes de evolución, especialmente en zonas de montaña y en el interior norte. A pesar de ello, el fenómeno más destacado será el ascenso térmico, sobre todo en las temperaturas diurnas. El lunes, en particular, presentará un ambiente claramente cálido para la época, con registros entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. En los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir se podrán alcanzar o incluso superar los 30 grados dando lugar a valores más típicos del verano que de la primavera.

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Entre el domingo y el lunes se espera un aumento de las temperaturas, aunque a partir del martes todo apunta a que volverán a bajar

A partir del martes, la situación tenderá nuevamente hacia una mayor inestabilidad, con la reaparición de chubascos dispersos en amplias zonas de la península. Estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas el miércoles, especialmente en el este, donde podrían alcanzar carácter fuerte de forma local. Ese mismo día se prevé un descenso térmico acusado y generalizado, que devolverá las temperaturas a valores más propios de finales de abril. Posteriormente, es probable que se inicie un nuevo periodo más estable y cálido, aunque esta evolución aún presenta cierto grado de incertidumbre y deberá confirmarse con la evolución de los modelos meteorológicos.