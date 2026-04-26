ALDI impulsa el consumo de frescos en España con precios un 15% más bajos que la media del sector

La compra de productos frescos gana cada vez más peso en el día a día de los hogares españoles. Su presencia en la cesta aumenta y la forma de consumirlos evoluciona hacia decisiones más conscientes: los consumidores buscan optimizar su presupuesto y priorizan el precio y la calidad en sus decisiones de compra, según recoge el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026. Además, estos productos se consolidan como una pieza clave en la alimentación diaria, asociados a una dieta equilibrada y saludable.

En este contexto, contar con una oferta amplia, accesible y competitiva en precio se vuelve imprescindible. ALDI responde a esta demanda con un surtido de cerca de 500 productos frescos, que facilita realizar una compra completa en un solo establecimiento y que presentan un precio medio hasta un 15% más bajo que la media del sector. Este enfoque se refleja también en la cesta de sus clientes: 86 de cada 100 tickets incluyen al menos un producto fresco, lo que muestra el peso creciente de esta categoría.

Clientes de ALDI en la sección de productos frescos. / cedida

Según el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026, los hogares destinan de media 2.223 euros al año a este tipo de productos. Además, más de la mitad (53%) ha modificado sus hábitos de compra en los últimos años, realizando compras más frecuentes y planificadas. En este escenario, la relación calidad-precio se consolida como el principal criterio de compra para el 54,8% de los consumidores, una tendencia a la que ALDI da respuesta con precios en frescos hasta un 15% más bajos que la media del sector.

Los productos frescos continúan ganando peso en la cesta de la compra y crecen por encima del resto de categorías, con un incremento del 1,4% en volumen en 2025, según datos de Worldpanel by Numerator. Esta evolución confirma una tendencia hacia una alimentación más consciente, donde los consumidores priorizan productos frescos y de calidad.

Carro de la compra / cedida

ALDI, frescura y ahorro en el centro de la compra

ALDI da respuesta a estas necesidades con un surtido de frescos amplio y adaptado al consumidor actual, en el que las frutas y verduras tienen un papel fundamental. Se trata de productos básicos en la alimentación diaria y cada vez más presentes en la cesta de la compra. En la compañía, esta categoría destaca por su variedad, frescura y rotación, facilitando el acceso a productos de calidad en todo momento.

Este enfoque también se refleja en la evolución de la compañía en esta categoría. ALDI ha incrementado un 7,1% sus nuevos clientes en frescos, consolidando su crecimiento y reforzando su posicionamiento en este segmento.

El precio sigue siendo un factor clave para el consumidor. Por eso, ALDI impulsa medidas como las bajadas de precio y promociones habituales que, según el Observatorio, pueden suponer un ahorro de hasta 563 euros al año por hogar.

El informe también evidencia cómo evoluciona la forma de alimentarse. El 87% de los consumidores considera que los productos frescos son fundamentales para mantener una dieta saludable. En paralelo, crece el interés por alimentos ricos en proteína, como carne, pescado o huevos, especialmente entre los consumidores más jóvenes.

Productos frescos. / cedida

Origen, sostenibilidad y productos de temporada

El origen de los alimentos gana importancia en la decisión de compra. El 77% de los consumidores se fija en la procedencia de los productos y el 83% prioriza el origen nacional. Además, el 97% afirma consumir productos de temporada, que asocia con mejor sabor y calidad.

En línea con estas preferencias, ALDI trabaja con proveedores nacionales y productos de temporada. Esto permite garantizar frescura, sabor y continuidad en el surtido, especialmente en categorías como frutas y verduras.

La sostenibilidad también está cada vez más presente en la cesta de la compra. El 84% de los consumidores planifica sus compras para evitar tirar comida. Además, el 79% muestra preocupación por el desperdicio y el 69% intenta reducir el uso de plásticos.

Para responder a estas demandas, ALDI aplica medidas orientadas a optimizar sus procesos y reducir el desperdicio. La compañía adapta su operativa a un consumidor cada vez más consciente y exigente.

La tendencia es clara: los frescos seguirán ganando protagonismo en la cesta de la compra. Los consumidores buscan productos de calidad y precios bajos. Por este motivo, ALDI continúa desarrollando su oferta para facilitar una compra completa, saludable y adaptada a las necesidades actuales.