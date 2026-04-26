El Estatuto de los Trabajadores confirma el derecho a la 'jornada adaptada': permiso de teletrabajo para cuidar a hijos y familiares dependientes

Conciliar la vida laboral y familiar se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de miles de trabajadores en España. Según se establece en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, los empleados poseen el derecho de solicitar cambios en el horario y los turnos. Ahora bien, la normativa también establece la posibilidad de recurrir al teletrabajo para cuidar de los hijos menores de 12 años o familiares dependientes, sin sufrir una reducción de su salario. Se trata de una vía cada vez más relevante para quienes necesitan ajustar su rutina diaria sin renunciar a su empleo ni a sus ingresos.

Una oportunidad de conciliar trabajo y contexto familiar

El objetivo de esta medida sería permitir a los trabajadores conservar su puesto de trabajo y sueldo recibido, sin tener que descuidar las responsabilidades familiares. Por ello, si la empresa no ofrece esta posibilidad, el empleado tendría derecho a recurrir a los tribunales.

La 'jornada adaptada' se plantea como una forma de conciliar vida familiar y laboral, sobre todo para los casos de personas con hijos menores de 12 años o familiares dependientes a su cargo. De este modo, los empleados pueden seguir recibiendo ingresos, mientras continúan aportando a la empresa con un horario adaptado a sus necesidades.

Una persona teletrabajando en un bar / EFE

La necesidad de negociar las condiciones entre empresa y empleado

Sin embargo, debemos tener en cuenta que este no es un derecho automático, ya que el trabajador debe presentar una solicitud por escrito. Además, en este documento se tienen que justificar sus necesidades para compaginar la profesión con sus circunstancias familiares.

Una vez que se realice la solicitud, el empleado debe acordar con la empresa un período máximo de 30 días, y, en caso de que no sean suficientes las pruebas presentadas, la empresa tendrá que buscar soluciones. Al finalizar el plazo de los 30 días, el empleador puede aceptar la propuesta, plantear una alternativa o rechazar la solicitud.

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En este último caso, la empresa tiene la obligación de presentar las razones técnicas o de organización que impidan el teletrabajo. A su vez, el empleado siempre puede llevar su caso a la Justicia, con un plazo de 20 días hábiles para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.