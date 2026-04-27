Confirmada una nueva medida de tráfico que puede afectar a miles de conductores de furgonetas en España

La seguridad vial vuelve a situarse en el centro del debate político en España. El PSOE ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta que podría cambiar la forma de conducir de miles de profesionales: impulsar un programa específico de formación en seguridad vial para conductores de furgonetas. Una iniciativa que se debatirá en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso y que se alinea directamente con los objetivos marcados en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030.

El objetivo es claro: reducir la siniestralidad en uno de los vehículos más presentes en las carreteras, especialmente en entornos urbanos. Las furgonetas, clave para el reparto y la logística, presentan particularidades que requieren una formación adaptada. Por ello, el plan incluye módulos específicos centrados en la anticipación del riesgo, la conducción defensiva y la adaptación de la velocidad tanto en ciudad como en carretera.

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es el enfoque en el llamado ‘Sistema Seguro’, una estrategia que pone el foco en minimizar los errores humanos y reducir las consecuencias de los accidentes. En este sentido, se incide en aspectos como la gestión de distancias de seguridad y frenado, especialmente importantes en vehículos de mayor tamaño y peso.

Una furgoneta parada por las autoridades / EDUARDO MANZANA

Más protección para peatones y ciclistas

Otro de los ejes clave de esta formación será la protección de los usuarios más vulnerables de la vía, como peatones, ciclistas y motoristas. Los socialistas plantean incluir contenidos sobre la interacción segura con estos colectivos, la prevención de atropellos en maniobras a baja velocidad y la mejora de la visibilidad en situaciones con ángulos muertos, muy frecuentes en vehículos de reparto.

Además, se pondrá el foco en situaciones habituales en el día a día de estos conductores, como las operaciones de carga y descarga, las maniobras en calles congestionadas o la correcta señalización de paradas. El objetivo es evitar prácticas peligrosas como estacionamientos indebidos que pueden generar situaciones de riesgo tanto para el conductor como para el resto de usuarios.

Fatiga, distracciones y estrés: el factor humano

La propuesta también aborda uno de los grandes problemas de la conducción profesional: el factor humano. En este sentido, se quiere reforzar la formación en gestión de la fatiga, prevención de distracciones tecnológicas y concienciación sobre el consumo de alcohol, drogas o medicamentos. A ello se suma la necesidad de controlar el estrés derivado de los tiempos de reparto, cada vez más exigentes en el sector logístico.

No menos importante será la incorporación de contenidos sobre conducción eficiente y nuevas tecnologías, incluyendo el uso de sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), así como la adaptación progresiva a vehículos electrificados. Todo ello con un doble objetivo: mejorar la seguridad y reducir el impacto ambiental.

Un conductor de furgoneta / PIXABAY

Formación obligatoria y ventajas para las empresas

El PSOE también plantea que esta formación no se quede en una recomendación, sino que se integre en los procesos de obtención y renovación de permisos profesionales, así como en los planes de formación continua de las empresas con flotas de furgonetas. Incluso se estudia la posibilidad de ofrecer incentivos a aquellas compañías que acrediten programas periódicos de formación en seguridad vial, especialmente en el ámbito de la contratación pública.

Junto a estas medidas, se propone reforzar las campañas de sensibilización dirigidas a este colectivo y mejorar el análisis de la siniestralidad de las furgonetas por parte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con el fin de evaluar la eficacia de estas iniciativas.

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Más medidas sobre la mesa en el Congreso

Este debate llega acompañado de otras propuestas en materia de tráfico. El Partido Popular defenderá planes para mejorar la seguridad en pasos de peatones y denunciará el deterioro de la red viaria. Por su parte, Sumar pondrá el foco en la gestión de los helicópteros de tráfico y ERC insistirá en el traspaso de competencias en los exámenes de conducir a Cataluña.