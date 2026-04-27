Ya es oficial: España cambia las normas y en menos de un mes se podrá pagar con Bizum en cualquier tienda física

La llegada de Bizum a España hace casi 10 años revolucionó la forma de realizar pagos en nuestro país. El secreto de su éxito fue su capacidad para dar respuesta a una necesidad muy concreta: la del saldar cuentas de pequeñas cuantías entre amigos y familiares en lugar de manejar efectivo o realizar transferencias, con las limitaciones que entonces existían -e incluso exigía en muchos casos el pago de una cantidad simbólica-.

Prueba del acierto de este modelo la reflejó una expresión, la del "te hago un bizum", que comenzó a popularizarse conforme el número de usuarios activos se multiplicaba. En 2018, la plataforma superaba ya el millón de personas que lo usaban, que llegaron a acumular hasta 10 millones de operaciones. Y así, con un crecimiento exponencial y su uso incluso por algunos negocios, hasta hoy, cuando se está a punto de vivir uno hito que cambiará el paradigma del día a día de los comercios.

La fecha marcada en rojo es el próximo 18 de mayo. A partir de ese día, cualquier cliente podrá pagar con Bizum en las tiendas físicas de toda España, aunque su implantación será progresiva. Durante una primera fase solo estará disponible para clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter; meses después, aunque todavía sin concretar, para los usuarios del resto de entidades.

El funcionamiento será similar de la propia aplicación, aunque con una versión que permitirá el pago mediante contactless. Los usuarios tendrán dos opciones: pagar mediante la aplicación del banco o con una versión específica llamada Bizum Pay, que funcionará como una tarjeta digital en el monedero del móvil. De esta manera, bastará con acercar el móvil al datáfono para completar el pago mediante la tecnología NFC.

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De esta manera, el dinero se transferirá de manera instantánea de la cuenta del cliente al del comercio. Con este movimiento, tanto los bancos como los establecimientos buscan reducir su dependencia de intermediario internacional como Visa o Mastercard y sus tarjetas de crédito o de débito. Sin embargo, el servicio no será gratuito para los negocios, que deberán asumir una comisión aunque previsiblemente inferior al de los sistemas tradicionales.