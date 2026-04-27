Policía Nacional alerta de lo que está sucediendo en los cajeros autonómicos: "Comprueba siempre el entorno"

La tecnología ha cambiado la forma de actuar de muchos estafadores que tienen el objetivo de hacerse con nuestros datos personales o sustraer el dinero de nuestras cuentas bancarias. Aunque la mayoría de robos se cometen de manera online, mediante ciberestafas, envíos de SMS o virus bancarios, los ladrones siguen llevando a cabo acciones de toda la vida para quitarnos nuestros enseres.

La Policía Nacional ha vuelto a poner el foco en una amenaza física y presencial que sigue cobrando víctimas en las calles de toda España: el conocido método de la "siembra". Los cuerpos de seguridad llevan ya mucho tiempo haciendo un buen uso de las redes sociales para recordar a todos los ciudadanos acciones que pueden afectar a su día a día. A través de una estrategia de comunicación en redes sociales, las autoridades están utilizando plataformas como TikTok e Instagram para educar a los ciudadanos sobre algunas modalidades de robo, demostrando que la prevención es la herramienta más eficaz para luchar contra las estafas.

El método de la "siembra"

La Policía Nacional no usa el ámbito digital para buscar a posibles sospechosos de robos, también las usa para alertas sobre estafas cotidianas que aprovechan la buena fe y los descuidos de los usuarios en momentos de vulnerabilidad, como cuando se disponen a sacar dinero de un cajero automático. La estafa de la siembra es una técnica de distracción planeada a la perfección que se suele realizar cuando el ciudadano se encuentra solo y se dispone a sacar dinero del cajero de su sucursal bancaria.

El modus operandi comienza con un delincuente que observa discretamente a la persona para obtener su número PIN. A continuación, el cómplice entra a escena tirando un objeto en el suelo, normalmente un billete o las llaves de casa, cerca de la víctima. Con la excusa de ayudar, el estafador indica a la persona que se le ha caído algo al suelo. Ese es el momento exacto en el que el delincuente, aprovecha el descuido del ciudadano, para sustraer la tarjeta de la ranura y robarle el dinero en efectivo.

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La Policía Nacional insiste en que los delincuentes buscan perfiles que parezcan vulnerables o que estén especialmente distraídos, por lo que la difusión de estos vídeos es fundamental para que el ciudadano sepa reaccionar a tiempo. Bajo el lema de no confiar en distracciones externas mientras se manipula dinero, las autoridades recomiendan tapar siempre el teclado al introducir el código de seguridad y no permitir que nadie se acerque al radio de acción del cajero hasta que la operación haya finalizado por completo.