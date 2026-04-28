Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: "Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso"

El magnesio es un mineral esencial para el organismo que participa en numerosos procesos clave, desde la función muscular hasta la regulación del sistema nervioso. Presente de forma natural en alimentos como los vegetales, los frutos secos o los cereales integrales, su papel en la salud ha ganado protagonismo en los últimos años, especialmente en relación con el bienestar general.

En este contexto, el cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde repasa los efectos de este mineral en el organismo, explicando de forma directa sus posibles beneficios y resolviendo dudas frecuentes sobre su consumo.

Múltiples beneficios para el organismo

Durante su intervención, el especialista asegura que el magnesio "ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico". En el plano cardiovascular y metabólico, afirma que puede contribuir a reducir la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre, lo que, según indica, podría disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Además, descarta algunos de los temores más comunes asociados a su consumo. Según señala, no "produce retención de líquidos" ni "daña los riñones". También atribuye al mineral otros posibles efectos positivos, como ayudar a reducir el colesterol y ejercer un efecto antiinflamatorio, al disminuir marcadores analíticos como la PCR.

El especialista también pone el foco en su impacto en la salud ósea y en determinados grupos de población. "No es malo para las mujeres. Al contrario, ayuda muchísimo en la menopausia y en la osteoporosis", señala, añadiendo que "fortalece los huesos y mejora la densidad ósea".

Más allá de los aspectos físicos, el cardiólogo vincula el magnesio con el bienestar general. En este sentido, sostiene que "puede ayudar a perder peso" y que tiene efectos positivos "en la depresión", además de que "mejora el estrés" y "el descanso", dos factores clave en la salud diaria.

Supervisión médica

En relación con la suplementación, que siempre debe hacerse bajo supervisión médica, Rojas también aborda qué tipo de magnesio puede ser más adecuado. "El magnesio bisglicinato o el citrato son los mejores absorbidos y con mayor evidencia científica", explica.

Sobre la dosis, concreta que la ingesta recomendada es de "entre 200 a 400 miligramos de magnesio elemental al día, en una o dos tomas”, y aconseja tomarlo "preferiblemente con la comida o por la noche para favorecer el descanso".

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Por último, identifica los perfiles que podrían beneficiarse especialmente de este aporte. Entre ellos, menciona a "los mayores de 50 años, las mujeres en menopausia o con osteoporosis, personas con estrés crónico o ansiedad, diabéticos, quienes toman diuréticos y aquellas con una dieta baja en vegetales, nueces o cereales integrales", apuntando así a situaciones en las que la ingesta podría ser insuficiente o las necesidades podrían ser mayores.