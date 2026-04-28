Diegodoal, el influencer de Zaragoza que le ha cocinado una tortilla francesa a Ibai y Jordi Cruz: "Tiene que ser lisa, uniforme y ovalada"

Diego Domínguez Almudévar, más conocido como @Diegodoal, es un joven de Zaragoza que se ha convertido en uno de los mejores creadores de contenido gastronómico en toda España. El zaragozano ha participado en las últimas horas en 'Adivina el Chef Profesional', el nuevo programa de Ibai Llanos con la ayuda de Jordi Cruz de Masterchef y el influencer Peldanyos. Cuatro participantes han tenido que cocinar para el jurado sin desvelar su identidad siendo uno de ellos un chef profesional.

El zaragozano está especializado en compartir recetas de todo tipo en su canal de Youtube e Instagram, pero no tuvo su mejor día al elaborar una tortilla francesa frente a un jurado tan exigente con Jordi Cruz como principal crítico. Diegodoal fue el primero en servir un plato que parece sencillo, pero que durante mucho tiempo sirvió de prueba para los cocineros que querían entrar a un restaurante. "Si le pones una salsa suzzette encima parece un crepe, una tortilla no es. Creo que hacer una tortilla francesa es de las cosas más hijas de zorra de la cocina. Si me la ponen en un buffet de desayunos, no me quejo", comentó el juez de Masterchef.

Jordi Cruz fue el más crítico con la tortilla francesa del zaragozano que no logró una elaboración poco cuajada. "Esta tortilla se ha dado un paseo por el Sáhara de tres horas", afirmó sin incluso llegar a probar un plato que sí le gustó a Peldanyos. Tan mala fue la tortilla francesa de Diegodoal que fue eliminado por el jurado y tuvo que desvelar su identidad. "El número 4 es muy bueno. Diego, tú eres buenísimo, eres del poco contenido en redes que consumo", afirmó Ibai mientras Peldanyos se levantó de su silla para abrazar al zaragozano y darle su apoyo.

"El mayor truño que hecho en mi vida"

Después de haber sido eliminado del programa Adivina El Chef Profesional, Diegodoal ha querido resarcirse de su pequeño fracaso cocinando una tortilla francesa para sus seguidores. "Me puse muy nervioso tanto que hice el mayor truño de tortilla francesa que he hecho en mi vida. No sé por qué me he puesto tan nervioso, quizás porque tenía a Jordi Cruz delante diciéndome que era un fraude, pero el caso es que me fui a casa frustrado y tengo que demostrárme a mí y al mundo que sé hacer una tortilla mejor", comienza su vídeo admitiendo sus errores nuevamente.

"La tortilla francesa clásica tiene que tener un color uniforme y amarillo sin tostar, jugosa por dentro y sobre todo, lo más importante de todo es que tiene que ser ovalada. Esto jamás me había salido. Me llevó días y bastante frustración y concretamente 39 huevos, pero al final he conseguido acercarme", analiza el aragonés que muestra en su canal de Instagram. "No sé si es una tortilla perfecta, pero está mucho más cerca de serlo. Ibai, Jordi Cruz y Peldanyos, por favor, dadme una segunda oportunidad", concluye su vídeo el zaragozano.

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El clip no ha tardado en llegar tanto a Jordi Cruz como a Peldanyos. "Diego, simpre que yo sea tu comensal, no necesitarás ni fregar el plato que recojas de la mesa", le escribió el creador de contenido con todo el caniño. Por su parte, el jurado de Masterchef también agradeció el tesón del zaragozano. "Olé, olé, olé, la práctica hace al maestro".