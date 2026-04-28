El Gobierno obligará a los bares y supermercados a cobrar una cantidad extra por cada botella que vendan: cuándo entrará en vigor y cómo afectará a los clientes

España se sumará, antes de finalizar el año, al vagón de países europeos que imponen, por ley, fomentar por activa o por pasiva el reciclaje efectivo de botellas o latas que se pongan en circulación. Este modelo supondrá un verdadero terremoto en la recuperación de este tipo de residuos en nuestro país y parte de una evidencia constatable por el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico: no se han cumplido con los objetivos marcados por Europa de alcanzar el 70% de este tipo de envases reciclados en 2023, el 77% en 2025 y se está lejos de cumplir con el 85% en 2027 y el 90% en 2029.

Una auditoría del Ministerio hace tres años fue contundente: sólo se recobraron un 41,3% de las botellas que se pusieron en el mercado: 88.499 toneladas frente a las 214.039 toneladas puestas a la venta. De esta manera, por según la Ley 7/2022 la implantación de esta medida pasaba a ser obligatoria y el resultado es lo que, presumiblemente, ocurrirá antes de que termine noviembre de 2026.

¿Qué cambiará?

El objetivo principal de la normativa es mitigar el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso y canalizarlos a través de sistemas de reciclaje. Y el reto está en hacerlo en tiempo récord para cumplir con el calendario en el próximo trienio. Algunos países como Alemania, Noruega o Finlandia optaron hace años por pagar una cantidad simbólica a los ciudadanos por sus envases, sin embargo, España va a optar por otro modelo, siguiendo la estela de la vecina Portugal, que ha sido la última en sumarse a este modelo de fomento del reciclaje.

Los envases que están afectados por la norma serán las botellas de plástico de un solo uso de hasta 3 litros y latas, sea cual sea el punto de venta en el que se ponga en circulación, ya sea supermercado, restaurante, bar o mercados al aire libre. Y, ¿cómo se conseguirá?

A partir del 22 de noviembre, si se cumplen los plazos establecidos, bares, restaurantes y el resto de comercios cobrarán un suplemento extra de, al menos, 10 céntimos por cada uno de este tipo de envases en concepto de fianza, que se podrá recuperar al retornarlo vacío a los puntos habilitados.

Noticias relacionadas

¿Y cuáles dónde se podrán devolver para recuperar el dinero? Según la ley, los supermercados y los comercios deberán tener puntos de recogida mediante máquinas automáticas. En el caso de bares y restaurantes, que podrán aceptar solo aquellas latas o botellas que previamente hayan vendido ellos, incluirán en la cuenta inicial un recargo y permitir la devolución del envase posteriormente.