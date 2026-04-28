Tres peritos aceptan el encargo de investigar la tragedia de Adamuz y una víctima avanza ya recusaciones a dos de ellos

El procedimiento judicial iniciado para esclarecer la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) avanza con los primeros recursos de las víctimas a las decisiones de la jueza instructora, Cristina Pastor. A la oposición a designar un abogado único que las represente a todas, se suma ahora la disconformidad manifestada por una de las partes con los peritos que investigarán el accidente.

El 22 de abril pasado tuvo lugar la aceptación del encargo por los tres profesionales que han sido propuestos por la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, pero el abogado José Luis Orta, que representa a una superviviente, avanza a Diario CÓRDOBA que recusará a dos de ellos por su presunta vinculación con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) o con empresas relacionadas.

Motivos de las recusaciones

Esta recusación, conocida la semana pasada, se presentará en los próximos días por tratarse del momento procesal oportuno, dado que había que esperar a que los peritos aceptasen el cargo. Este último paso tuvo lugar en una audiencia celebrada el 22 de abril. En ese acto, la letrada de la Administración de Justicia les solicitó que manifestaran si mantienen relación personal y/o profesional con Renfe, con Adif o con alguna empresa subcontratada por ellas para realizar obras, instalaciones o reparaciones en vías ferroviarias.

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Un profesional detalló que "tengo una obra con Adif ahora en Albacete", en tanto que otro explicó que mantuvo relaciones con los grupos empresariales Azvi y Ferrovial, fuera del ámbito ferroviario, en el pasado. En ambos casos, indicaron a la letrada de la Administración de Justicia que habían informado a la jueza instructora sobre ello y que esta consideró "que no es motivo suficiente" para retirarles de esta prueba pericial. La resolución judicial puede ser impugnada con un recurso de reforma.