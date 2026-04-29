Consumo
La AEMPS ordena la retirada de una crema depilatoria de Mercadona por las indicaciones de su modo de empleo
Los productos que se encuentran actualmente a la venta incluyen una nueva advertencia para un uso adecuado
EP
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado el cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes de la crema depilatoria 'Men Depil bajo la ducha' de la marca Deliplus, tras detectar deficiencias que comprometen la seguridad de este cosmético.
El problema de seguridad del producto no está relacionado con su composición, sino con su modo de empleo, que posibilita su uso en zonas extensas del cuerpo en el mismo día, lo cual podría implicar una sobreexposición al producto y un posible riesgo para el consumidor.
La AEMPS ha tomado esta medida tras revisar el informe sobre la seguridad del producto, dentro de la campaña de control de las evaluaciones de seguridad de cosméticos que inició en 2025. Asimismo, ha informado sobre la misma a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Por su parte, la empresa responsable Viokox, ha cesado la comercialización de esta crema depilatoria, distribuida y comercializada por Mercadona, y la ha retirado del mercado.
Con el fin de garantizar un uso seguro, la empresa ha actualizado las instrucciones de uso y las precauciones indicadas en el etiquetado, lo que ha permitido que se comercialice de nuevo este producto con el etiquetado actualizado. Los productos que se encuentran actualmente a la venta ya incluyen la siguiente advertencia para un adecuado modo de empleo: "No depilar más de una zona amplia (pecho, espalda, brazos o piernas completas) el mismo día".
De este modo, la AEMPS insta a los consumidores que, si disponen de alguna unidad de este producto, pueden utilizarla manteniendo la precaución de no depilar más de una zona amplia (pecho, espalda, brazos o piernas completas) el mismo día.
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