La DGT lo confirma: los jóvenes de 17 años podrán obtener el carnet de conducir antes de ser mayores de edad

Uno de los principales objetivos de muchos jóvenes de España cuando cumplen la mayoría de edad es sacarse el permiso de conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya está preparada para aplicar la nueva directiva europea que va a permitir obtener el carnet de conducir a los jóvenes de 17 años. Esta medida viene acompañada de una serie de matices que los conductores deberán cumplir cuando se sienten al volante.

Como viene siendo habitual, antes de poder sacarse el permiso de conducir, los beneficiarios deberán superar el examen teórico que se realiza antes de comenzar las primeras clases prácticas de conducción. Una vez hayan aprobado todas las fases del proceso y sigan siendo menores de 18 años, deberán ir siempre acompañados por un acompañante experimentado.

La normativa de la Unión Europea

La legislación de la Unión Europea va a cambiar por completo la edad con la que te puedes sacar el permiso de conducir. Ya no será necesario tener 18 años para obtener el permiso B de conducción. Aunque todavía no hay una fecha definitiva para la entrada en vigor, la fecha tope para hacerlo es el 26 de noviembre de 2028.

“La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como ‘modelo alemán’, que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años. En este permiso aparecerá un código en la parte trasera, el 98.02, y tiene otra particularidad: que desde que se expide hasta que el titular cumple los 18 el conductor estará obligado a conducir acompañado”, explica Montserrat Pérez, subdirectora general de Formación y Educación Vial de DGT. El objetivo de esta medida, según recoge la propia Directiva, es reforzar la seguridad vial y que el uso de estos permisos esté supeditado a la obligación de ir acompañado por un conductor experimentado.

Las claves del modelo

La propia norma europea especifica los criterios que deben cumplir esos acompañantes que guiarán las primeras experiencias de conducción de los conductores más jóvenes. Para empezar, destaca algo muy importante: que la persona destinada a tutelar al menor debe respetar las normas relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Pero hay otras condiciones que deben cumplir, como son tener una edad mínima de 24 años o ser titular de un permiso de conducción de la categoría correspondiente a la de su “tutelado” expedido en la Unión y obtenido más de cinco años antes de convertirse en su acompañante.

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Así mismo, no debe haber sido privado del derecho a conducir en el Estado miembro de expedición del permiso de conducción en los últimos cinco años. No obstante, añadido a todo lo anterior, la propia Directiva reconoce que los Estados miembros no sólo pueden limitar el número de posibles acompañantes respecto de cada conductor acompañado, sino que también pueden imponer en su territorio condiciones adicionales a las que la Directiva describe y que deba cumplir la persona que acompañe al titular de un permiso de conducción expedido por ellos. En definitiva, lo que se intenta es hacer comprender que ser acompañante y conservar ese puesto no es sólo una responsabilidad, sino que exige convertirse en un ejemplo a seguir.