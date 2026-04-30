El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: debes tener una hora de descanso remunerada por cada hora extra trabajada

El horario laboral es una de las principales trabas que se encuentran los trabajadores en su trabajo. Existen algunos trabajos que, por el motivo que sea, sabemos la hora de entrada pero no la de salida. Más allá de la jornada laboral ordinaria, la empresa puede demandar al trabajador que realice algunas horas extras cuando el volumen de tareas es superior al resto de días.

Esta noticia no suele sentar bien entre los empleados, llegando a producir discrepancias con sus encargados. Ante esta situación, es indispensable conocer cuáles son los derechos que quedan establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Las horas que el personal realizan por encima de la jornada establecida se les conocen como extra. Aunque muchos empleados las hayan normalizado, la ley en España establece cómo deben realizarse y cómo se deben compensar.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

Atendiendo al Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre, conocido comúnmente como la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias son aquellas que "se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo". La definición aparece recogida en el artículo 35 donde también se especifica que la remuneración no puede ser inferior a lo establecido por las horas ordinarias y debe quedar acordado en el convenio colectivo o en el contrato de cada empleado.

Esto significa que la realización de estas horas debe ser un acto voluntario. El trabajador accede de forma consciente durante la firma del contrato o mediante un documento que demuestre su aceptación. Además, el cómputo global del tiempo extra que realiza el empleado no puede superar las 80 horas, salvo en el caso de que sean obligatorias "para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes".

Esto recibe el empleado

Las horas extraordinarias pueden generar dos tipos de beneficios para los trabajadores. Por un lado, los empleadores tienen el beneficio de recibir una compensación económica, la cual debe estar establecida en el convenio general o en el contrato individual. Además, la cuantía no puede ser inferior a la fijada para las horas ordinarias. Si no se llega a un acuerdo económico con el empleado, la empresa le debe compensar con horas de descanso remuneradas en un plazo de cuatro meses después de su realización.

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El Estatuto de los Trabajadores informa que se debe dar una hora de descanso por cada hora extra realizada. Las empresas deben llevar un registro de la jornada laboral de cada empleado. Esto quiere decir que los trabajadores deben fichar diariamente las horas trabajadas y la empresa calcula el total en el periodo en el que se paga el salario.