¿Llegarán las matrículas rosas a España?: este es el país de Europa donde ya se pueden ver

Francia ha implementado un cambio en la seguridad vial del país que podría llegar a España, aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha dicho nada al respecto. Para poder identificar a los vehículos de manera más rápida, el país vecino ha implementado un nuevo color en las matrículas. El rosa ha sido el elegido para este nuevo método, que tiene el objetivo de facilitar a la policía la identificación de los vehículos. Esta normativa se lleva a cabo desde el pasado 1 de enero de 2026 y la normativa afecta tanto a particulares como a profesionales.

Cada año se expiden más de 400.000 registros temporales, por eso con esta nueva medida se busca evitar fraudes relacionados con los registros especiales. La normativa recoge a los vehículos nuevos o usados a la espera de documentación, vehículos destinados a la exportación y vehículos nuevos vendidos completos o incompletos para trabajos de carrocería. Las autoridades francesas han detectado que el actual sistema de placas provisionales (conocidas por el código "WW") es vulnerable al fraude.

Si aún no se ha expedido el certificado definitivo, se puede prorrogar una vez de manera automática una vez pasados los dos meses de validez. Ya no es solo por el fraude, esta normativa hace un reconocimiento rápido por parte de la policía y lo hace más efectivo. Este color no pasa desapercibido y lleva la fecha clave a tener en cuenta.

¿Veremos estas matrículas en España?

Muchos conductores de España se han preguntado en los últimos días si este tipo de matrícula que se está introduciendo en Francia se podrá ver en España. La Dirección General de Tráfico (DGT) todavía no ha emitido un comunicado oficial al respecto. El máximo organismo de tráfico en nuestro país no ha informado a la población sobre la posible presencia de las matrículas rosas en las carreteras españolas.

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A pesar de que el color rosa no se haya introducido de momento, España cuenta con su propio código de colores para las matrículas de los vehículos. Las matrículas de color verde las llevan aquellos vehículos nuevos de origen extranjero o embajadas; las de color rojo, los vehículos en situación de baja temporal o pruebas de fabricantes y las azules son de uso exclusivo para taxis y VTC.