Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Luis BancaleroTormentas y granizo AragónÁlvaro Cortés BarçaHorario y dónde ver Real ZaragozaQuema contenedores TorreroRestaurante Imanol Arias ZaragozaCambios jubilación
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 3, 9, 42, 46 y 47 y las estrellas 11 y 1.

El código del Millón ha sido el BRN12035.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza también se queda sin Juan Carlos Beltrán tras no llegar a un acuerdo para que dirija al filial
  2. Golpe masivo al empleo en Zaragoza: Majorel plantea el despido de 422 trabajadores
  3. La crónica del Estepona-Casademont Zaragoza: pie y medio en semifinales (68-84)
  4. Cambios en la reforma de la plaza San Miguel: el ayuntamiento modifica el trazado de la calzada en mitad de críticas vecinales y políticas
  5. La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
  6. Un total de 23 colegios de Aragón tendrán que ir al sorteo de plazas: este es el listado de centros
  7. La película aragonesa que llena las salas donde se proyecta y que pone la piel de gallina a todo el que la ve
  8. Los cachetes del Real Zaragoza a Arcediano Monescillo y la prioridad absoluta para el final de Liga

Pedro Sánchez pone la mirada en Gaza desde Málaga: "Queremos la liberación del ciudadano español que ha sido secuestrado"

Pedro Sánchez pone la mirada en Gaza desde Málaga: "Queremos la liberación del ciudadano español que ha sido secuestrado"

La CE desmiente a Trump y advierte de sus "opciones" para protegerse ante nuevos aranceles

La CE desmiente a Trump y advierte de sus "opciones" para protegerse ante nuevos aranceles

Piqué carga contra el árbitro aragonés De Ena Wolf: "No tiene nivel y es evidente que hay un tema personal contra nuestro club"

Piqué carga contra el árbitro aragonés De Ena Wolf: "No tiene nivel y es evidente que hay un tema personal contra nuestro club"

Vídeo | Esteban Andrada recurre al abogado Juan de Dios Crespo para intentar rebajar su sanción tras su puñetazo a Pulido

La calle de Zaragoza que pide a gritos varias capas de asfalto: "Es inadmisible su estado en pleno siglo XXI"

La calle de Zaragoza que pide a gritos varias capas de asfalto: "Es inadmisible su estado en pleno siglo XXI"

Estado de la calle Camino de los Herederos, en el barrio de Casablanca

Estado de la calle Camino de los Herederos, en el barrio de Casablanca

José Luis Bancalero, un consejero entre huelgas de médicos y pacientes a la espera

José Luis Bancalero, un consejero entre huelgas de médicos y pacientes a la espera
Tracking Pixel Contents