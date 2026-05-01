El trasplante de médula ósea de donantes voluntarios crece un 25% en dos años en España

La actividad de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), o trasplante de médula ósea, se consolida un año más como una terapia imprescindible para el tratamiento de enfermedades sanguíneas, enfatiza la Organización Nacional de Trasplantes en su memoria de actividad anual. En 2025 se realizaron 3.619 procedimientos, lo que supone una tasa de 73,7 TPH por millón de población (p.m.p.). Son 225 trasplantes menos que el año anterior (-6%), un descenso vinculado a la reducción de procedimientos autólogos (con médula ósea del propio paciente), ya que para algunas enfermedades están actualmente disponibles otras terapias (como las CAR-T).

De los TPH efectuados, 1.982 (55%) fueron trasplantes autólogos y 1.637 (45%) se realizaron con células obtenidas de donantes (trasplantes alogénicos). De estos 1.637 trasplantes, en 843 casos los donantes estaban emparentados con el receptor y en 794 eran donantes voluntarios no emparentados. El ritmo de actividad de este último tipo de trasplantes no deja de aumentar y, en solo dos años, ha crecido un 25% (en 2023 se realizaron 637 procedimientos).

Los equipos trasplantadores cada vez priorizan más la juventud, por encima de una mayor compatibilidad del donante

La tasa de TPH alogénico fue de 33,3 p.m.p. el pasado año en España. Duplica la media europea, que en 2023 (último dato disponible) se situó en 14.8 p.m.p., según datos del Registro Europeo de Trasplante de Médula Ósea (EBMT, por sus siglas en inglés). El aumento del trasplante alogénico de donante no emparentado también está vinculado a la edad de los donantes, ya que los equipos trasplantadores cada vez priorizan más la juventud, por encima de una mayor compatibilidad, pues el donante joven se relaciona con mejores resultados después del trasplante.

La leucemia, principal indicación

La ONT explica que la realización de TPH de donantes no emparentados depende de la donación voluntaria de personas inscritas en el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA, por sus siglas en inglés) que aglutina los datos de 42 millones de personas registradas como donantes en el mundo y de más de 748.000 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenadas. La WMDA se compone de 96 registros internacionales de 56 países, incluyendo a España a través del REDMO. En volumen de donantes, el REDMO, con 520.850 donantes disponibles al cierre de 2025, ocupa la quinta posición entre los registros europeos y la decimotercera a nivel mundial.

Por comunidades autónomas, el máximo de actividad de TPH en 2025 se registró en Madrid, con 653 trasplantes, seguida de Cataluña (611) y Andalucía (600). En tasas p.m.p., la mayor actividad de TPH se registró en Navarra (117), Cantabria (109,5) y Madrid (91,8). En términos evolutivos, destaca el crecimiento en Baleares (+27%).

En cuanto a las indicaciones de los TPH, los 3.619 procedimientos de 2025 se realizaron para el tratamiento de diferentes tipos de leucemias (36,8%), mieloma múltiple (proliferación anormal de células plasmáticas) (32%), linfomas Hodgkin y no Hodgkin (20%), tumores sólidos (3%), enfermedades no malignas (2%) y otras patologías (1%). Por otro lado, 292 TPH (8%) fueron realizados en niños, principalmente para el tratamiento de enfermedades tumorales malignas.

Los donantes varones

La ONT sitúa estos logros dentro del Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO) en el que se aúnan los esfuerzos de la propia organización, las comunidades, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y la Fundación Internacional Josep Carreras, que gestiona el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), por encomienda del Ministerio de Sanidad y la ONT.

En cuanto al sexo de los donantes, la población femenina sigue siendo mayoritaria y representa el 64% del registro

En 2025 se incorporaron 24.829 nuevos donantes al REDMO. Supone un crecimiento del 3% respecto a 2024. El rejuvenecimiento del REDMO desde el inicio del PNMO representa "un activo valorado" por los centros de trasplante por la mayor calidad del injerto y la disminución de complicaciones, mejorando la supervivencia después del trasplante. La media de edad de los donantes es de 40 años, mientras que la edad media de los donantes incorporados en 2025 fue de 27 años, un dato que "evidencia la eficacia de la estrategia de rejuvenecimiento", señala la ONT.

Varón, de 31 años

En cuanto al sexo de los donantes, la población femenina sigue siendo mayoritaria y representa el 64% del registro. Sin embargo, la necesidad de incorporar más donantes varones se evidencia en las solicitudes por parte de los centros trasplantadores, ya que estos donantes mejoran la efectividad del trasplante.

Como resultado del factor edad y la mejor caracterización de los donantes voluntarios (tipajes HLA por técnicas de alta resolución e incorporación de otras determinaciones) que marca el PNMO, en 2025 se produjeron 486 donaciones efectivas, lo que supone una media de 9,3 donaciones por semana. Esta actividad se ha multiplicado por 14 desde que se puso en marcha el PNMO: se ha pasado de 35 donaciones efectivas anuales en 2012 a 486 en 2025.

La ONT señala que España dispone de 60.897 unidades de sangre del cordón umbilical (SCU), un 8,1% de las almacenadas en el mundo

El pasado año, el 81% (394) de estas donaciones efectivas se realizaron con sangre periférica como fuente de los progenitores hematopoyéticos. El perfil del donante efectivo es el de un varón con una media de edad de 31 años. La ratio de donación efectiva es de 1 por cada 1.072 donantes inscritos en el REDMO.

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Finalmente, la ONT señala que España dispone de 60.897 unidades de sangre del cordón umbilical (SCU), un 8,1% de las almacenadas en el mundo (748.115). Es el mayor registro de Europa y el tercero a nivel global. En 2025, los bancos nacionales enviaron 52 unidades de SCU para trasplante. De ellas, 9 se destinaron a pacientes españoles y 43, a pacientes extranjeros.