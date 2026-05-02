La Guardia Civil alerta a los conductores aragoneses del SMS que suplanta a la DGT y puede vaciar tu cuenta bancaria

Si has recibido un SMS en tu móvil avisándote de un supuesto peaje impagado y amenazándote con una multa inmediata, mucho cuidado: puede ser una estafa.

La Guardia Civil de Navarra ha alertado de una nueva campaña de fraude por mensaje de texto en la que ciberdelincuentes se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico para reclamar el pago urgente de una deuda falsa.

El engaño sigue un patrón cada vez más habitual. La víctima recibe un SMS aparentemente oficial en el que se informa de un supuesto impago en una autopista o vía de peaje. El mensaje incluye una cantidad concreta, normalmente baja para no despertar sospechas, y una advertencia clara: si no se paga en pocas horas o días, podría imponerse una sanción económica mayor. Ese factor de urgencia es precisamente una de las claves del fraude.

Imagen del supuesto SMS que suplanta a la DGT / DGT

Junto al aviso aparece un enlace que dirige a una página web fraudulenta diseñada para imitar portales oficiales. El objetivo real no es cobrar un peaje, sino conseguir que el usuario introduzca sus datos personales, bancarios o credenciales de acceso.

Aunque en Navarra los casos detectados se encuentran por ahora en fase de tentativa y no consta que se hayan materializado estafas consumadas, la advertencia llega en un momento en el que este tipo de campañas se están multiplicando en toda España.

Multitud de coches en una autopista / EFE

Solo comunicaciones oficiales

Desde la Guardia Civil insisten en recordar una cuestión fundamental: la DGT no comunica multas, sanciones ni pagos pendientes mediante SMS ni correo electrónico. Las notificaciones oficiales relacionadas con tráfico se realizan por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial, el sistema habilitado para comunicaciones digitales oficiales.

Por eso, si recibes un mensaje similar, la recomendación es clara: no pulses sobre el enlace, no hagas ningún pago y no facilites información personal ni bancaria. Además, conviene eliminar el SMS de inmediato para evitar accesos accidentales posteriores.

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En caso de haber pinchado en el enlace o introducido datos, las autoridades aconsejan contactar cuanto antes con el banco para bloquear posibles operaciones fraudulentas y presentar denuncia.

Crecimiento del smishing

Los expertos en ciberseguridad llevan tiempo advirtiendo del crecimiento del llamado “smishing”, una técnica que combina SMS y phishing para engañar a las víctimas mediante mensajes aparentemente legítimos.

Su éxito reside en la rapidez: el usuario recibe una alerta inesperada, siente presión por resolver un supuesto problema administrativo y actúa antes de verificar.

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La recomendación general es desconfiar siempre de cualquier comunicación que exija pagos inmediatos, amenace con sanciones o pida datos sensibles a través de enlaces externos.