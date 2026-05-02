Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Civil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b

Estamos en pleno puente del 1 de mayo y la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan 6.040.000 movimientos de largo recorrido por carretera para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo.

Así lo indicado este miércoles el departamento que dirige Pere Navarro, que ha apuntado que la previsión de desplazamientos para este año es inferior a la de los anteriores ya que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio.

No obstante, la DGT ha advertido de que la previsión de movimientos diarios --en torno a 1,5 millones de desplazamientos-- es ligeramente superior a la registrada el año pasado. Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

También estarán disponibles los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad. Pero, más allá de la velocidad, también hay que tener en cuenta otra serie de señales, sobre todo si viajamos a otra ciudad que cuenta con indicativos que no existen en el lugar donde vivimos. Es el caso de la señal S-51b. "Indica uno o varios carriles destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación.

En la imagen figurará el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación, lo que será determinado por el órgano gestor competente en cada caso. Si el carril o carriles está reservado no solo a VAO sino también a otro u otros tipos específicos de vehículos, se podrán combinar las imágenes correspondientes del mismo modo que en la señal S-51a", explican des las Revista DGT.

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Circular indebidamente por un carril VAO (Vehículo de Alta Ocupación) en España conlleva una multa de 200 euros. La DGT utiliza cámaras con inteligencia artificial y radares para detectar coches que circulan con un solo ocupante, siendo una infracción grave según la normativa. La señal "2+" indica la obligación de llevar al menos dos personas.