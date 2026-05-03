Siete consejos para alérgicos que se mudan y siguen un tratamiento con vacunas

Las fuertes lluvias registradas este invierno redujeron de forma temporal la presencia de polen en el aire, provocando poco después una especie de efecto rebote que afectará a las personas alérgicas durante esta primavera. Las precipitaciones de los últimos meses favorecieron el crecimiento de la vegetación y de las plantas, lo que se traduce en una polinización intensa que, según las previsiones de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), tendrá un “impacto significativo” en los alérgicos, que representan aproximadamente el 15% de la población, incrementándose este porcentaje hasta un 30% entre los jóvenes.

El presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, advirtió a finales de marzo de que “las enfermedades son cada vez más complejas, con patrones más graves y mayor cantidad de alérgenos”, por lo que reclamó una formación adecuada en las facultades de Medicina porque el “enfermo alérgico debe ser tratado desde la infancia por el alergólogo para conocer toda su evolución”.

Las personas que sufren síntomas intensos o frecuentes y no responden de manera óptima a la medicación pueden recurrir, siempre aconsejados por su especialista, a un tratamiento de inmunoterapia específica con alérgenos, comúnmente conocido como ‘vacunas de la alergia’. Estas vacunas vienen en una caja con varios viales para su administración progresiva, que se extiende habitualmente en un periodo de entre tres y cinco años.

Los consejos de los expertos

Al tratarse de un tratamiento tan duradero en el tiempo es habitual que muchos pacientes se muden a otra provincia o comunidad autónoma. En estos casos, conviene seguir una serie de recomendaciones para evitar imprevistos que puedan comprometer la terapia. A continuación, apuntamos unos consejos de los expertos de la SEAIC para saber cómo actuar en estos casos:

En primer lugar, es fundamental informar con tiempo al alergólogo o médico de cabecera el cambio de domicilio y solicitar un informe sobre el tratamiento que contenga la siguiente los siguientes detalles:

El diagnóstico específico de la alergia

El tipo y dosis exacta de la vacuna que se recibe

El calendario de administración y cualquier reacción previa relevante

Información sobre si se valoraba algún cambio futuro en la inmunoterapia

Otro de los aspectos que es necesario comprobar es si la caducidad de las vacunas es aún lejana o si quedará cantidad suficiente para el tiempo que se pueda estar sin ver al nuevo especialista. El alergólogo determinará si es conveniente pedir antes de la mudanza una continuación para evitar quedarse sin vacunas. Puede ser conveniente preguntar al profesional sanitario si es mejor recibir una dosis antes de mudarse para evitar riesgos.

Previo al traslado, es recomendable consultar la mejor manera de transportar las dosis, ya sean subcutáneas o sublinguales. Se debe conocer el tiempo que pueden salir de la nevera o la conservación fuera de ellas.

Antes de llegar al nuevo hogar es aconsejable haber buscado el centro de salud asignado para continuar con la vacunación y, si es posible, no está de más conocer el sistema de registro de datos, citas y horarios. Una vez se vea al nuevo médico de cabecera, el paciente debe solicitar la derivación al especialista para futuros controles y evaluaciones.

Varias jeringuillas con dosis de una vacuna. / EP

Si el seguimiento se realizaba en la práctica privada y/o seguro de salud, los expertos de la SEAIC llaman a contactar con la aseguradora y con la futura consulta de alergología para conocer las condiciones del traslado de la atención antes del traslado.

Los cambios de domicilio, habitualmente se pueden prever con cierto tiempo de antelación y si fuera posible, convendría valorar que no coincida con las fechas clave de administración de la vacuna. Si no fuera viable y la situación obligara a retrasar alguna dosis, habría que consultarlo previamente con el alergólogo para minimizar riesgos y ajustar el calendario a las necesidades.

Durante el periodo de transición, es conveniente permanecer en contacto tanto con el antiguo especialista como con el nuevo para poder resolver cualquier duda que pueda surgir. Por último, hay que recordar que durante viajes y mudanzas es importante llevar consigo la tarjeta o el informe de alergias, así como los medicamentos de rescate recomendados, que pueden ser antihistamínicos, adrenalina autoinyectable…

En resumen, durante un cambio de residencia a otra comunidad autónoma o provincia mientras se recibe inmunoterapia puede generar ciertos inconvenientes y problemas que podemos evitar con una buena organización y planificación. Sin olvidar mantener siempre una comunicación fluida con los profesionales sanitarios. Siguiendo estos consejos es posible continuar con el tratamiento de una forma segura y eficaz durante la mudanza.