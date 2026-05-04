Elísabeth Iborra, sumiller de carne: "No hay que pagar 18 euros por una hamburguesa de ternera Angus"

En los últimos años, Zaragoza, como otras ciudades, ha vivido una explosión de hamburgueserías. Festivales, establecimientos y cartas cada vez más variadas han convertido este producto en uno de los protagonistas del ocio gastronómico. Junto a esta tendencia, han llegado nombres como “Angus Premium” o “Wagyu”, que habitualmente son más un reclamo que una garantía de calidad.

Una de las voces que ha puesto el foco en esta cuestión es la periodista gastronómica Elisabeth G. Iborra, que recientemente ha abordado el tema en una entrevista en el programa radiofónico Gastro Ser, de la Cadena Ser. En su intervención, Iborra lanza un mensaje claro: no todo lo que se vende como exclusivo lo es.

Un gran trabajo de marketing

Uno de los conceptos más repetidos es el de la carne Angus. "Aunque suena exclusivo, lo cierto es que se trata de una de las razas más extendida del mundo. No es nada exclusivo, es que se reproduce por esporas", explica.

Su popularidad no se debe tanto a su rareza, más bien a sus características: buena infiltración de grasa, crecimiento rápido y un sabor que suele gustar a la mayoría. Precisamente por eso, esta sumellier de carne señala pagar 18 euros únicamente por el reclamo “Angus” no siempre está justificado.

El problema, según Iborra, es que el consumidor ha acabado asociando nombres a una calidad sin valorar otros factores. “La Angus puede estar muy buena, porque es muy equilibrada, pero no es algo raro ni exclusivo. Se ha hecho una labor de aplauso de márketing para ponerla en valor”, señala. Y lo mismo ocurre, con otras denominaciones, como la de Wangyu, que han logrado posicionarse como sinónimo de lujo, cuando "en todo el mundo hay razas extraordinarias".

El riesgo de las hamburguesas poco hechas

Además, la especialista advierte sobre otro problema asociado al elevado consumo de hamburguesas que se da, por ejemplo, en muchos de los festivales que han proliferado en torno a este plato de comida rápida, que es el riesgo de las hamburguesas poco hechas.

"A diferencia de un filete, donde las bacterias se encuentran en la superficie y se eliminan al cocinarlo, en la carne picada estas pueden quedar distribuidas en el interior, tanto si es albóndiga como si es hamburguesa", explica.

Por eso, las recomendaciones sanitarias establecen que las hamburguesas deben alcanzar al menos los 72 grados en su interior. Sin embargo, "en algunos festivales no está ocurriendo, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones alimentarias, como las causadas por E. coli", indica Iborra.

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Esto no significa renunciar a comer hamburguesas, sino pensar lo que se está consumiendo, si se paga por la calidad real del producto y seguir prácticas seguras en según qué sitios.