Brote
María Velasco, infectóloga, sobre el brote de hantavirus en un crucero: "Es potencialmente mortal, pero el contagio entre humanos es excepcional"
La enfermedad, que puede tener una alta mortalidad, se transmite principalmente por aerosoles contaminados procedentes de roedores, no entre personas
Tres personas han muerto en un crucero en el Atlántico por posible contagio de infección por hantavirus. El barco, que salió de Argentina con destino a Canarias, está ahora frente a la costa de Cabo Verde. Tres personas presentan síntomas compatibles con la enfermedad -una de ellas está en cuidados intensivos en Sudáfrica- y la Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga en estos momentos el origen de la infección, con más pruebas de laboratorio que confirmen si realmente se trata de hantavirus.
Según explica a El Periódico de España la doctora María Velasco, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y coordinadora Unidad de Investigación en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, "aunque tiene una alta mortalidad, para la población general no hay motivo de alarma".
Hay 14 españoles en el crucero
La especialista en enfermedades infecciosas insiste, en conversación telefónica, que "no hay que preocuparse". Las precauciones son las mismas que se deben tener para evitar otras infecciones habituales: lavarse las manos, higiene básica y sentido común", señala.
Uno de los principales miedos es la transmisión entre humanos, especialmente en espacios cerrados como un crucero, donde el Ministerio de Sanidad ha confirmado que hay una decena de españoles a bordo. “No se ha descrito transmisión en Europa. En general, el contagio entre personas es excepcional. Puede existir algún caso muy aislado en otras regiones, pero no es lo habitual”, matiza la doctora Velasco.
El contagio, cuando ocurre, suele estar relacionado con aerosoles contaminados procedentes de roedores, no entre personas.
La enfermedad puede progresar muy rápido
La especialista explica que la enfermedad puede evolucionar rápidamente en los casos más graves. "El cuadro pulmonar puede progresar muy rápido, especialmente en las cepas americanas. En cambio, las variantes europeas o asiáticas suelen asociarse a afectación renal y menor mortalidad".
Aunque es una infección poco frecuente, puede aparecer en zonas rurales o espacios cerrados con presencia de roedores:
-Huertos o zonas de campo
-Graneros o almacenes cerrados
-Parques naturales
-Áreas rurales donde haya nidos de ratones
Se contagiaron a bordo
"Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", explica el Ministerio de Sanidad.
El hantavirus puede confundirse con un resfriado
La infección puede comenzar de forma inespecífica, lo que dificulta su identificación temprana. “Al inicio puede parecer una gripe o un resfriado: fiebre y malestar general. Lo que marca la diferencia es la evolución y la aparición de síntomas respiratorios más graves”. Sin embargo, la mitad de los pacientes pueden experimentar dolor abdominal, cefalea, náuseas y vómitos. A los pocos días, la infección progresa, aparece tos y dificultad respiratoria.
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