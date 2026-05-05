Alerta sanitaria
Fernando Simón avanza que el crucero del hantavirus zarpará de Cabo Verde sin personas afectadas, que serán repatriadas
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, del Ministerio de Sanidad, ha señalado que los enfermos serán evacuados desde Cabo Verde a sus países de origen o a Holanda
Estas decisiones se están tomando "ahora mismo, en estas horas", ha apuntado en relación a lo que se determinará esta misma mañana
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), del Ministerio de Sanidad, ha explicado esta mañana que se está analizando, "entre todas las instituciones implicadas", los mecanismos de distribución de los pasajeros del crucero 'MV Hondiuus', que partió el 20 de marzo de Usuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico con destino a Canarias y ahora se encuentra en Praia, capital de Cabo Verde. "Los enfermos serán evacuados desde Cabo Verde a sus países de origen o a Holanda, no lo tenemos claro. El barco saldrá sin casos", ha adelantado Simón.
El director del CCAES ha especificado que serán evacuados los pacientes sintomáticos y una persona de contacto cercano de un fallecido y, por lo tanto, "a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie".
Unidad de alto nivel
En el caso de que, por el camino, alguno de los pasajeros se ponga enfermo, "obviamente habrá que sacarlo del barco y atenderlo en los sistemas sanitarios", ha señalado el director del CCAES, quien ha destacado que "afortunadamente, en Canarias existe una unidad de tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo".
En cuanto al protocolo que seguirá España cuando el crucero llegue a las islas Canarias, ha explicado que existen mecanismos sanitarios para la acogida en puertos y aeropuertos, que dependen de la Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio, junto con las delegaciones del Gobierno. El caso no lo gestionan las comunidades autónomas, sino Sanidad y las delegaciones del gobierno porque los puertos son competencia del Estado, ha aclarado.
Siete afectados
"Los puertos y aeropuertos, en principio, son responsabilidad del Estado, no de las comunidades autónomas", ha reiterado. El máximo responsable del CCAES ha insistido que "ahora mismo, si llega el barco a Canarias llegará sin enfermos". "Lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros", ha finalizado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este martes de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus y señaló que la presencia el virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos. En un comunicado, la OMS detalló que entre los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.
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