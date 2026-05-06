Un avión que trasladaba a uno de los infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech

Un avión que trasladaba a Países Bajos a uno de los infectados por hantavirus del buque MV Hondius ha aterrizado sobre las 16:30 horas de este miércoles en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, después de que Marruecos no autorizara la escala prevista en Marrakech.

La aeronave, un Learjet 45, tiene una autonomía limitada, por lo que estaba previsto que realizara una escala técnica para repostar antes de continuar el trayecto. Esa parada debía producirse en Marrakech, pero el aparato no llegó a entrar en espacio aéreo marroquí ante la negativa de las autoridades del país y finalmente fue desviado a Gran Canaria.

El avión tiene previsto reanudar el vuelo a las 17:40 horas con destino al aeropuerto de Ámsterdam.