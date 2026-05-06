La escasa información clínica sobre el estado del médico con hantavirus retrasa su traslado a Canarias

Sobre las 23:00 horas de este martes, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recibió un requerimiento del Ministerio de Sanidad para activar urgentemente la unidad de aislamiento (UTAM) del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, de modo que pudiera recibir al médico del crucero afectado por hantavirus "en cumplimiento del derecho internacional". El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, remitió de inmediato una misiva en respuesta en la que solicitaba información sobre el estado clínico del paciente para saber los recursos que necesitaría activar. Tras la carta, el requerimiento ministerial fue desactivado y el paciente, en estos momentos, se encuentra aún en el MV Hondius fondeado en las aguas de Cabo Verde desde el 2 de mayo.

La misiva enviada por el SCS solicitaba información clínica del paciente para poder evaluar la situación. En concreto, del médico del crucero, que es el que se encuentra en estado más grave.

Datos para organizar el dispositivo

Como explican fuentes de la Consejería de Sanidad, dichos datos son indispensables para poder organizar y valorar los requisitos técnicos y profesionales que se necesitarán tanto dentro de la unidad como en el transporte del paciente para salvaguardar el territorio de un contagio de este virus. Un brote que ha afectado a un total de siete personas dentro del crucero, de las que tres han fallecido.

Tras enviar el mensaje, el Minsiterio de Sanidad desactivó la petición sin llegar, siquiera, a comenzar el operativo en el Hospital de La Candelaria. Fuentes del centro afirman mantenerse a la espera de noticias. El Hospital de La Candelaria es el centro de referencia para albergar a este tipo de pacientes.

Canarias pide "seguridad y garantías"

Esta mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión de cáracter urgente con el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para abordar la gestión de la situación sanitaria y el posible traslado de uno o varios pacientes a Canarias. En este sentido, Clavijo ha explicado que la posición de Canarias es clara: "seguridad y garantía para los pasajeros y los canarios"

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A las 11:30 horas (hora peninsular) está previsto que Sánchez presida la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario, en el Complejo de la Moncloa. Asisten el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por vía telemática; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, por vía telemática, y la ministra de Sanidad.