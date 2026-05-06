Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Civil extrema la vigilancia por la nueva S-51b

Atrás quedó el puente del 1 de mayo, en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) previó que se produjeran más de seis millones de movimientos de largo recorrido por las carreteras españolas durante los últimos tres días, cuyo operativo especial arrancó el pasado jueves y concluyó el domingo 3 de mayo.

Así lo indicó el departamento que dirige Père Navarro, que apuntó que la previsión de desplazamientos para este año fue inferior a la de los anteriores, puesto que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acortó el periodo vacacional en este territorio.

No obstante, la DGT ha advertido de que la previsión de movimientos diarios (en torno a 1,5 millones de desplazamientos) fue ligeramente superior a la registrada el año pasado.

Tráfico contó con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

También estuvieron disponibles los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad. Pero, más allá de la velocidad, también se tuvo en cuenta otra serie de señales, sobre todo si viajamos a otra ciudad que contaba con indicativos que no existían en el lugar donde vivimos. Es el caso de la señal S-51b.

"Indica uno o varios carriles destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación. En la imagen figurará el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación, lo que será determinado por el órgano gestor competente en cada caso. Si el carril o carriles está reservado no solo a VAO sino también a otro u otros tipos específicos de vehículos, se podrán combinar las imágenes correspondientes del mismo modo que en la señal S-51a", explican desde la Revista DGT.

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Circular indebidamente por un carril VAO (Vehículo de Alta Ocupación) en España conlleva una multa de 200 euros. La DGT utiliza cámaras con inteligencia artificial y radares para detectar coches que circulan con un solo ocupante, siendo una infracción grave, según la normativa. La señal '2+' indica la obligación de llevar al menos dos personas.