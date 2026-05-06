El Papa hablará en el Congreso de los Diputados en su visita a Madrid

León XIV está a un mes de aterrizar en Madrid, donde será recibido por los reyes de España en el Palacio Real. Durante su visita, acudirá al centro para personas sin hogar del proyecto “Cedia 24 horas” de Cáritas, situado en Carabanchel, y pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados.

Será la primera vez que un pontífice intervenga ante el Parlamento español, según el programa oficial del viaje papal a España, previsto del 6 al 12 de junio. El resto de la agenda se hace público oficialmente este miércoles en una rueda de prensa encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y los arzobispos de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife, José Cobo, Juan José Omella, José Mazuelos y Eloy Santiago.

En Barcelona, visita a la cárcel de Brians

Además, el papa León XIV incluirá una visita a la cárcel de mujeres de Brians 1 de Barcelona dentro de la visita a España que realizará entre el 6 de 12 de junio y que incluye paradas en Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife y Gran Canaria. Lo hará el próximo día 10, ante de realizar la oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.

El viaje se producirá 15 años después de la última presencia de un Pontífice en el país —la de Benedicto XVI, en 2011— y coincidirá, además, con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona.

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Los detalles del viaje papel se han conocido esta mañana en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid en la que han particiado monseñor Luis Argüello, presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid; el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias; y monseñor Eloy Santiago, obispo de Tenerife.