Comunicado oficial de Vueling: esto es lo que pasará con sus vuelos desde España este verano

La incertidumbre sobre las vacaciones de verano de 2026 no deja de crecer por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y su impacto directo sobre el precio del petróleo y el combustible de aviación. Los aragoneses escuchan con atención las noticias que llegan desde el Estrecho de Ormuz por el riesgo de que el viaje que tienen planeado para julio, agosto o septiembre se suspenda.

Algunas aerolíneas llevan semanas advirtiendo que la escalada de la guerra en Oriente Medio ha provocado un incremendo del coste del queroseno por lo que van a verse obligadas a subir el precio de los billetes e incluso eliminar alguna ruta. Las compañías AirAsia, Qantas, Thai Airways, SAS Air India o Cathay Pacific ya han confirmado subida de precios y recargos por combustible mientras que Lufthansa o KLM estudian recortes y modificar vuelos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Tom Brenner - Pool via CNP

"Te garantizamos que no aplicaremos recargos adicionales"

Ante un panorama complicado, Vueling ha decidido emitir un comunicado urgente para informar a todos sus viajeros de lo que va a pasar con sus reservas para este verano incluyendo a sus rutas desde Zaragoza. "Desde Vueling queremos trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza a los clientes de cara al verano", comienza un texto que se ha hecho viral rápidamente por la comprensión de la compañía.

En primer lugar, la aerolínea española ha querido detallar la estrategia que va a poner en marcha en los próximos meses. "El precio al que reserves tu billete será el precio al que volarás. Te garantizamos que no aplicaremos recargos adicionales, aunque suba el coste del combustible", continúa Vueling que va a operar dentro de lo planificado y no prevée "interrupciones en el suministro de combustible este verano".

"Este verano contamos con un amplio programa de vuelos a más de 100 destinos, con múltiples opciones de horarios, lo que siempre nos permite ofrecer alternativas ante cualquier improbable ajuste o incidencia en tu plan de vuelo. Y en caso de no encajar, podrás solicitar el reembolso", ha concluido la compañía española.

Comunicado oficial de Vueling / VUELING

Así influye al aeropuerto de Zaragoza

La decisión de Vueling de mantener sus rutas y los precios llega en un momento complicado para el aeropuerto de Zaragoza después de que Ryanair anunciase un nuevo recorte para la temporada de verano. La compañía irlandesa ha sacado nuevamente a relucir la tijera para eliminar el 45% de sus plazas y también ha confirmado que encarecerá sus precios por la guerra en Irán.

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Cabe recordar que Vueling solamente opera un destino desde el Aeropuerto de Zaragoza. La aerolínea española se encarga de conectar la capital aragonesa con Palma durante todo el año, al contrario que Ryanair que solo activa la ruta para la temporada de verano. Algunos de los vuelos a la capital de Mallorca tienen un precio muy competitivo con billetes por menos de 20 euros a principios de junio.