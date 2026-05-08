El Día de los Imparables visibilizará la lucha colectiva contra la leucemia

La supervivencia en pacientes con leucemia y enfermedades hematológicas ha aumentado mucho en los últimos 35 años gracias a los avances en la investigación. Actualmente, la mitad de las personas adultas diagnosticadas superan la enfermedad, mientras que en el caso de los niños, la proporción es de cuatro de cada cinco. Para la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, sin embargo, estos resultados aún pueden ser mucho mejores. De hecho, su misión es conseguir que sea 100% curable y, por eso, vuelven a convocar una nueva edición del Día de los Imparables, una jornada de movilización social que se celebrará el 13 de junio en toda España, con el acto central en Bilbao.

Bajo el lema 'Pintemos de naranja las calles', la Fundación hace ese día un llamamiento a pacientes, expacientes, familiares, donantes de médula, profesionales sanitarios y a toda la ciudadanía a salir a la calle con el fin de hacer oír su voz contra la leucemia y otros cánceres de la sangre. Así es como buscan visibilizar estas enfermedades y reivindicar la necesidad de continuar impulsando la investigación científica hasta conseguir la curación total, así como fomentar las donaciones de médula ósea y ofrecer un apoyo integral a pacientes y a sus familias.

Movimiento colectivo

Este día se ha consolidado como la principal iniciativa de movilización de la comunidad vinculada a la Fundación, y prueba de ello es que en este 2026 se alcanza la 15ª edición. Año tras año, centenares de personas se suman a ella en todo el Estado con acciones presenciales y 'online', convirtiendo esta jornada en un gran movimiento colectivo de apoyo a pacientes y familiares. Todo ello para destacar el papel fundamental de toda la comunidad —pacientes, familias, donantes de médula y personal médico e investigador— en la lucha contra la leucemia.

Precisamente, explican desde la entidad, la fuerza colectiva es la principal baza para seguir incrementando las posibilidades de curación. “Se trata de una jornada clave para visibilizar la realidad de los pacientes, pero también para recordar que detrás de cada historia hay una red de personas que no se rinden. Esta fuerza es la que nos hace avanzar hacia la curación de la leucemia”, afirma Josep Carreras, presidente de la Fundación.

"Detrás dela historia de cada paciente hay una red de personas que no se rinden. Esta fuerza es la que nos hace avanzar hacia la curación de la leucemia” Josep Carreras — Presidente de la Fundación Josep Carreras

Yaiza Cumelles, paciente trasplantada de médula ósea, corrobora que más allá de la lucha individual contra la enfermedad, el apoyo social aporta un chute de energía extra: “Cuando sientes que nadie te entiende, este día te recuerda que hay mucha más gente como tú de la que te imaginas y que no estás solo. Es el momento de darte cuenta de que, de verdad, formas parte del mundo”.

Historias de vida

La Fundación Josep Carreras anima así a la ciudadanía a implicarse activamente en esta jornada a través de las diversas iniciativas solidarias que se están organizando en diferentes ciudades. Entre todas ellas, la entidad propone compartir testimonios personales en la calle y ofrece un folleto personal digitalizado que se puede imprimir y distribuir el mismo día 13 con las historias de vida de cada persona (sea paciente o donante de médula).

Participantes en una de las últimas ediciones del Día de los Imparables. / /

Por ejemplo, Carmen (31 años), explica cómo hace 6 años le diagnosticaron leucemia mieloide crónica, la cual derivó en una leucemia aguda hace un par de años, por lo que necesitó un trasplante de médula: “Pasé muchos meses sin saber si habría un donante compatible, pero finalmente lo logramos y estoy sana gracias a ello. Animo a todo el mundo para que participe en el Día de los Imparables y salga a la calle para dar visibilidad a esta enfermedad, que es muy dura. Por eso, es muy importante que haya más donantes de médula y pueda ser un poco más fácil”.

La Fundación Josep Carreras también propone impulsar acciones solidarias con amigos y amigas, con compañeros de trabajo o en entornos como escuelas o asociaciones, y que llenen las calles de naranja el día 13 de junio. Como en ediciones anteriores, está trabajando para que edificios y espacios emblemáticos de distintas poblaciones del país se iluminen de color naranja, el color de la lucha contra la leucemia. Esta acción simbólica quiere contribuir a dar visibilidad a la causa y a sumar cada vez más complicidades institucionales y ciudadanas.