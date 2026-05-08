Previsión meteorológica
España encara un fin de semana de tormentas, granizo y ambiente frío tras la entrada de una borrasca
La inestabilidad afectará a buena parte del país, con chubascos localmente fuertes y un descenso de las temperaturas que continuará durante la próxima semana
Guillem Costa
España afronta un fin de semana marcado por una intensa actividad meteorológica. La presencia de una borrasca situada al oeste de Portugal, junto con la formación de un área de bajas presiones en el Mediterráneo, favorecerá un escenario de fuerte inestabilidad atmosférica en gran parte del país. Según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) se esperan chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes y persistentes. Las precipitaciones dejarán acumulados importantes, especialmente en zonas del Cantábrico, así como en el norte y oeste de la Península.
A este panorama se sumará un ambiente más frío de lo habitual para estas fechas. Las temperaturas, sobre todo las máximas, tenderán a bajar en amplias zonas, una situación que no se limitará al fin de semana, ya que la próxima semana también se prevé fresca en buena parte del territorio.
El sábado será previsiblemente, según los pronósticos, una de las jornadas más inestables. Las lluvias podrán aparecer en casi todo el país y, en algunos casos, irán acompañadas de tormenta y granizo. Las precipitaciones más persistentes se esperan en las comunidades cantábricas, el alto Ebro, Castilla y León, el Sistema Central y la Andalucía occidental, donde podrían acumularse cantidades destacadas. Baleares también podrá registrar algunos chubascos, aunque más dispersos, mientras que en Canarias no se descartan lluvias débiles en el norte y este de las islas de mayor relieve.
Aviso en Cataluña
En Cataluña, el Meteocat ha activado un aviso amarillo por precipitaciones generalizadas a lo largo de la jornada del sábado. Se espera que pueda llover en toda la comunidad autónoma, sobre todo durante la tarda. La temperatura media subirá ligeramente, mientras que las máximas bajaran por las nubes.
A lo largo del domingo continuará el tiempo inestable, aunque el área mediterránea y Baleares quedarán algo más al margen de las precipitaciones. Por el contrario, en el norte y oeste peninsular los chubascos volverán a ser frecuentes, localmente fuertes y acompañados de tormenta. También podrían registrarse lluvias en puntos del interior. Además, la cota de nieve descenderá hasta situarse alrededor de los 1.800 metros en las montañas del norte.
La inestabilidad no desaparecerá con el inicio de la próxima semana. El lunes se espera una jornada algo más tranquila, aunque todavía con chubascos en el Cantábrico, Pirineos, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. De cara al resto de la próxima semana, se mantendrá el tiempo inestable en el norte y oeste de la Península, aunque la inestabilidad será generalizada.
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